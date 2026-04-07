বিমানের নতুন এমডি কাইজার সোহেল আহমেদ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কাইজার সোহেল আহমেদ। আজ মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী এক বছর মেয়াদে তাঁকে চুক্তিভিত্তিকভাবে বিমানের এমডি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে তাঁকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে।
এর আগে, শিশু গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে যাওয়ায় বিমানের এমডি ও সিইও পদ থেকে মো. সাফিকুর রহমানকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর স্থলে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. হুমায়রা সুলতানা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এমডির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। নতুন এমডি নিয়োগের মাধ্যমে সেই অতিরিক্ত দায়িত্বের অবসান ঘটল বলে জানা গেছে।
