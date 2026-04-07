আমানতের টাকা ফেরতের দাবিতে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের বিক্ষোভ

ব্যাংকে জমা রাখা অর্থ উত্তোলনের দীর্ঘসূত্রতা ও অনিশ্চয়তার প্রতিবাদে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দুর্বল পাঁচটি বেসরকারি ব্যাংক নিয়ে গঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের ভুক্তভোগী আমানতকারীরা। তাঁরা বলেন, ‘চোর-ডাকাতের ভয়ে ঘরে টাকা রাখিনি, ব্যাংকে রেখেছিলাম। এখন দেখি এখানেও ডাকাত! তাহলে আমরা কোথায় যাব?’
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ মিছিল করেন শরিয়াহভিত্তিক পাঁচটি ব্যাংক এবং পদ্মা ব্যাংকের গ্রাহকেরা। ভুক্তভোগী আমানতকারী অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচিতে তাঁরা এসব কথা বলেন।
ইউনিয়ন ব্যাংকের এক গ্রাহক জানান, ছোট ব্যবসার জন্য সঞ্চয় করা তার ডিপোজিটের মেয়াদ শেষ হলেও এখনো টাকা তুলতে পারছেন না। এতে ঈদের সময় ব্যবসা চালাতে মারাত্মক সমস্যায় পড়েছেন। তিনি বলেন, নিজের জমানো টাকা তুলতে না পারা—এটা আমাদের জন্য বড় শাস্তি। নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা আরেক গ্রাহক অভিযোগ করেন, ব্যাংকের ভেতরে অনিয়ম ও যোগসাজশের মাধ্যমে ঋণের নামে অর্থ লুটপাট হয়েছে। এ দায় আমানতকারীদের ওপর চাপানো উচিত নয়। দায়ীদের সম্পদ বিক্রি করে হলেও আমানত ফেরত নিশ্চিত করতে হবে।
কর্মসূচি থেকে আমানতকারীরা দুটি দাবি জানান—সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের ওপর আরোপিত ‘হেয়ার কাট’ প্রত্যাহার ও ব্যাংকিং লেনদেন দ্রুত স্বাভাবিক করা।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী মুখপাত্র মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী জানান, পাঁচটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক একীভূত করে গঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে আমানত ফেরতের জন্য বিশেষ স্কিম চালু করা হয়েছে। এই স্কিম অনুযায়ী—প্রথম ধাপে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা, এরপর প্রতি ৩ মাস অন্তর সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা করে উত্তোলন ও পুরো অর্থ তুলতে সময় লাগতে পারে প্রায় ২১ মাস। ডিপিএস ও এফডিআরের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান জানিয়েছেন, অতীতে অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম চালু রাখা হবে।
উল্লেখ্য, শরিয়াহভিত্তিক পাঁচ ব্যাংক এক্সিম, সোশ্যাল ইসলামী, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, ইউনিয়ন ও গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংককে একীভূত করে নতুন এই ব্যাংক গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই ব্যাংকের মধ্যে সরকারের ধার ২০ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া প্রায় ৭৮ লাখ আমানতকারীর জন্য আমানত বিমা তহবিল থেকে ২ লাখ টাকা করে মোট ১২ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
পূবালী ব্যাংক পিএলসি এবং স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে একটি কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ডের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্কয়ার হাসপাতালের অডিটরিয়ামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।৫ মিনিট আগে
সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সূচকের উত্থানের মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন বাড়লেও সিএসইতে কমেছে। তবে উভয় পুঁজিবাজারে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউ১২ মিনিট আগে
কৃষিপণ্য সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন অব্যাহতির প্রস্তাব করেছেন উৎপাদক ও উদ্যোক্তারা। এ ছাড়া ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে একক ডিজিটে করা, ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাটের হার ৭ দশমিক ৫ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ করা, ৫০ শতাংশ বেশি অব্যাহতি পাওয়া উপকরণ দিয়ে তৈরি পণ্যের সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি চেয়েছেন তাঁর২২ মিনিট আগে
জটিল রোগে আক্রান্ত ও জরুরি চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের সহায়তা দিতে নতুন সুবিধা চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিশেষ করে কিডনি ডায়ালাইসিসসহ গুরুতর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ব্যাংক থেকে বিশেষ আমানতের নগদ অর্থ উত্তোলনের সুযোগ রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা। আর ১০ লাখ টা২৪ মিনিট আগে