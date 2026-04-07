ঢাকা-বাহরাইন রুটে গালফ এয়ারের বিশেষ ফ্লাইট

এপ্রিল মাসে ঢাকা থেকে বাহরাইন রুটে সীমিতসংখ্যক বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছে গালফ এয়ার বাংলাদেশ। যাত্রীদের সুবিধা বিবেচনায় এসব ফ্লাইট দাম্মামের কিং ফাহাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে পরিচালিত হবে বলে জানানো হয়েছে।
এয়ারলাইনসটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২৫ ও ২৬ এপ্রিল এই বিশেষ ফ্লাইটগুলো পরিচালিত হবে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যাত্রীদের যাতায়াত স্বাভাবিক রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
নতুন বুকিং বা টিকিট ইস্যুর জন্য যাত্রীদের নিকটস্থ অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বাতিল হওয়া ফ্লাইটের নিশ্চিত রিটার্ন টিকিট পুনরায় ইস্যুর ক্ষেত্রে সরাসরি গালফ এয়ারের অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।
বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়ে বাতিল টিকিটসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো অননুমোদিত এজেন্ট বা ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ না করতে বলা হয়েছে, যাতে প্রতারণার ঝুঁকি এড়ানো যায়।
যেকোনো প্রয়োজনে বা তথ্যের জন্য গালফ এয়ারের নির্ধারিত ই-মেইল ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সীমিত ফ্লাইট পরিচালনার এই উদ্যোগ যাত্রীদের জন্য আংশিক স্বস্তি এনে দেবে।
