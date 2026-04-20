সোনালী ই-ওয়ালেটে যুক্ত হলো বিকাশ অ্যাড মানি ও ফান্ড ট্রান্সফার সেবা

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এবং বিকাশ লিমিটেডের মধ্যে নতুন এক চুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য সহজ ডিজিটাল লেনদেনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই চুক্তির ফলে সোনালী ব্যাংকের ‘সোনালী ই-ওয়ালেট’ অ্যাপ ব্যবহার করে এখন সরাসরি বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো এবং বিকাশ থেকে সোনালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করা যাবে।
আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. রফিকুল ইসলাম।
চুক্তিতে সোনালী ব্যাংকের পক্ষে জেনারেল ম্যানেজার আকলিমা ইসলাম এবং বিকাশ লিমিটেডের পক্ষে চিফ কমার্শিয়াল অফিসার আলী আহাম্মেদ স্বাক্ষর করেন এবং চুক্তিপত্র বিনিময় করেন। এতে বলা হয়, নতুন এই সেবার মাধ্যমে গ্রাহকেরা খুব সহজে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে ব্যাংক ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মধ্যে দ্রুত ও নিরাপদ লেনদেন করতে পারবেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ আসলাম হোসেন, বিকাশের ইভিপি ও হেড অব ফিন্যান্স সার্ভিসেস জায়েদ আমিনসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
