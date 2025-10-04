Ajker Patrika
> অর্থনীতি

সব রেকর্ড ভেঙে সোনার ভরি দুই লাখের আরও কাছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

দেশের বাজারে আবারও স্বর্ণের দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। ভরিতে এক লাফে ২ হাজার ১৯২ টাকা বাড়িয়ে ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৭৬ টাকা। যা দেশের ইতিহাসে এক ভরি স্বর্ণের সর্বোচ্চ দাম।

শনিবার (৪ অক্টোবর) রাতে বাজুসের এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণের বিষয়টি জানানো হয়েছে। রোববার (৫ অক্টোবর) থেকেই নতুন দর কার্যকর হবে।

বাজুসের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট স্বর্ণের (ক্যাডমিয়াম, হলমার্ককৃত) প্রতি ভরি ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৭৬ টাকা। ২১ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরি ১ লাখ ৮৮ হাজার ৬৫৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরি ১ লাখ ৬১ হাজার ৭৭৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের প্রতি ভরি ১ লাখ ৩৪ হাজার ১০০ টাকা।

এ ছাড়া রূপার নতুন দর নির্ধারণ করা হয়েছে, ২২ ক্যারেট রূপার প্রতি ভরি ৩ হাজার ৬৩১ টাকা, ২১ ক্যারেট রূপার প্রতি ভরি ৩ হাজার ৪৫৭ টাকা, ১৮ ক্যারেট রূপার প্রতি ভরি ২ হাজার ৯৬৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রূপার প্রতি ভরি ২ হাজার ২২৭ টাকা।

বাজুস জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি দোকানে এই দাম কার্যকর থাকবে।

তবে বিক্রয় মূল্যের সঙ্গে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট এবং বাজুস নির্ধারিত সর্বনিম্ন ৬ শতাংশ মজুরি যুক্ত করতে হবে। গয়নার ডিজাইন ও মানভেদে মজুরির তারতম্য হতে পারে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়:

স্বর্ণদামসোনাঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

ব্যাংকিং খাতে দক্ষ এমডির চরম সংকট: গভর্নর

ব্যাংকিং খাতে দক্ষ এমডির চরম সংকট: গভর্নর

সব রেকর্ড ভেঙে সোনার ভরি দুই লাখের আরও কাছে

সব রেকর্ড ভেঙে সোনার ভরি দুই লাখের আরও কাছে

প্লেসমেন্ট শেয়ারে অনিয়ম: দুদকে বিএসইসির তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানো নিয়ে ৪ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের আপত্তি

প্লেসমেন্ট শেয়ারে অনিয়ম: দুদকে বিএসইসির তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানো নিয়ে ৪ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের আপত্তি

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতিতে ভারতের শাড়ি ব্যবসায় ধস

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতিতে ভারতের শাড়ি ব্যবসায় ধস