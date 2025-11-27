দেশে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ পোশাক ডিজাইনার গড়তে বিজিএমইএ-লেকট্রার সমঝোতা স্মারক সই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশেই আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও দক্ষ পোশাক ডিজাইনার তৈরির লক্ষ্য ডিজাইন প্রশিক্ষণ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতি যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। পোশাক এবং টেক্সটাইল শিল্পের জন্য ক্যাড–ক্যাম ও ডিজিটাল সমাধানে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা লেকট্রা সিঙ্গাপুর পিটিই লিমিটেডের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে সংগঠনটি।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে এক অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান এবং লেকট্রা-এর পক্ষ থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্যাস্কাল পিয়েরা সমঝোতা স্মারক সই করেন।
বিজিএমইএ জানায়, তাদের শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকদের জন্য লেকট্রা থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিল্পের সর্বশেষ জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা হবে।
সংগঠনটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান বলেন, ‘পোশাক শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা অত্যাবশ্যক। লেকট্রার সঙ্গে এই কৌশলগত অংশীদারত্ব আমাদের শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক মানের প্রশিক্ষণ দিতে এবং বাংলাদেশের পোশাক খাতকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রাখতে সহায়ক হবে।’
লেকট্রা সিঙ্গাপুরের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিয়েরা প্যাস্কাল বলেন, ‘আমরা বিজিএমইএকে আমাদের শিক্ষা অংশীদার প্রোগ্রামে স্বাগত জানাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা ফ্যাশন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরুণ প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করতে চাই।’
এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় লেকট্রা তাদের বিশ্বমানের ক্যাড সফটওয়্যারের মতো সমাধানগুলোর ১৫টি সিটের জন্য বিজিএমইকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে লাইসেন্স দেবে। এ সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে বিজিএমইএ-এর শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকেরা সর্বাধুনিক ডিজাইন, প্যাটার্ন তৈরি এবং মার্কার-মেকিং এ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি এবং বাজারে তাদের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে লেকট্রা-এর উন্নত নকশা (ডিজাইন) এবং পণ্য-উন্নয়ন প্রযুক্তিকে বিজিএমইএ-এর শিক্ষার্থীদের এবং শিল্প পেশাদারদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে একীভূত করা হবে। যা ডিজাইন শিক্ষা, গবেষণা এবং দক্ষতা উন্নয়নকে শক্তিশালী করবে।
দেশেই আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও দক্ষ পোশাক ডিজাইনার তৈরির লক্ষ্য ডিজাইন প্রশিক্ষণ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতি যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। পোশাক এবং টেক্সটাইল শিল্পের জন্য ক্যাড–ক্যাম ও ডিজিটাল সমাধানে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা লেকট্রা সিঙ্গাপুর পিটিই লিমিটেডের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে সংগঠনটি।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে এক অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান এবং লেকট্রা-এর পক্ষ থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্যাস্কাল পিয়েরা সমঝোতা স্মারক সই করেন।
বিজিএমইএ জানায়, তাদের শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকদের জন্য লেকট্রা থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিল্পের সর্বশেষ জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা হবে।
সংগঠনটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান বলেন, ‘পোশাক শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা অত্যাবশ্যক। লেকট্রার সঙ্গে এই কৌশলগত অংশীদারত্ব আমাদের শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক মানের প্রশিক্ষণ দিতে এবং বাংলাদেশের পোশাক খাতকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রাখতে সহায়ক হবে।’
লেকট্রা সিঙ্গাপুরের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিয়েরা প্যাস্কাল বলেন, ‘আমরা বিজিএমইএকে আমাদের শিক্ষা অংশীদার প্রোগ্রামে স্বাগত জানাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা ফ্যাশন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরুণ প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করতে চাই।’
এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় লেকট্রা তাদের বিশ্বমানের ক্যাড সফটওয়্যারের মতো সমাধানগুলোর ১৫টি সিটের জন্য বিজিএমইকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে লাইসেন্স দেবে। এ সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে বিজিএমইএ-এর শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকেরা সর্বাধুনিক ডিজাইন, প্যাটার্ন তৈরি এবং মার্কার-মেকিং এ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি এবং বাজারে তাদের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে লেকট্রা-এর উন্নত নকশা (ডিজাইন) এবং পণ্য-উন্নয়ন প্রযুক্তিকে বিজিএমইএ-এর শিক্ষার্থীদের এবং শিল্প পেশাদারদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে একীভূত করা হবে। যা ডিজাইন শিক্ষা, গবেষণা এবং দক্ষতা উন্নয়নকে শক্তিশালী করবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশেই আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও দক্ষ পোশাক ডিজাইনার তৈরির লক্ষ্য ডিজাইন প্রশিক্ষণ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতি যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। পোশাক এবং টেক্সটাইল শিল্পের জন্য ক্যাড–ক্যাম ও ডিজিটাল সমাধানে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা লেকট্রা সিঙ্গাপুর পিটিই লিমিটেডের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে সংগঠনটি।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে এক অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান এবং লেকট্রা-এর পক্ষ থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্যাস্কাল পিয়েরা সমঝোতা স্মারক সই করেন।
বিজিএমইএ জানায়, তাদের শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকদের জন্য লেকট্রা থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিল্পের সর্বশেষ জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা হবে।
সংগঠনটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান বলেন, ‘পোশাক শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা অত্যাবশ্যক। লেকট্রার সঙ্গে এই কৌশলগত অংশীদারত্ব আমাদের শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক মানের প্রশিক্ষণ দিতে এবং বাংলাদেশের পোশাক খাতকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রাখতে সহায়ক হবে।’
লেকট্রা সিঙ্গাপুরের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিয়েরা প্যাস্কাল বলেন, ‘আমরা বিজিএমইএকে আমাদের শিক্ষা অংশীদার প্রোগ্রামে স্বাগত জানাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা ফ্যাশন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরুণ প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করতে চাই।’
এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় লেকট্রা তাদের বিশ্বমানের ক্যাড সফটওয়্যারের মতো সমাধানগুলোর ১৫টি সিটের জন্য বিজিএমইকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে লাইসেন্স দেবে। এ সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে বিজিএমইএ-এর শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকেরা সর্বাধুনিক ডিজাইন, প্যাটার্ন তৈরি এবং মার্কার-মেকিং এ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি এবং বাজারে তাদের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে লেকট্রা-এর উন্নত নকশা (ডিজাইন) এবং পণ্য-উন্নয়ন প্রযুক্তিকে বিজিএমইএ-এর শিক্ষার্থীদের এবং শিল্প পেশাদারদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে একীভূত করা হবে। যা ডিজাইন শিক্ষা, গবেষণা এবং দক্ষতা উন্নয়নকে শক্তিশালী করবে।
দেশেই আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও দক্ষ পোশাক ডিজাইনার তৈরির লক্ষ্য ডিজাইন প্রশিক্ষণ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতি যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। পোশাক এবং টেক্সটাইল শিল্পের জন্য ক্যাড–ক্যাম ও ডিজিটাল সমাধানে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা লেকট্রা সিঙ্গাপুর পিটিই লিমিটেডের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে সংগঠনটি।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে এক অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান এবং লেকট্রা-এর পক্ষ থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্যাস্কাল পিয়েরা সমঝোতা স্মারক সই করেন।
বিজিএমইএ জানায়, তাদের শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকদের জন্য লেকট্রা থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিল্পের সর্বশেষ জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা হবে।
সংগঠনটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান বলেন, ‘পোশাক শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা অত্যাবশ্যক। লেকট্রার সঙ্গে এই কৌশলগত অংশীদারত্ব আমাদের শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক মানের প্রশিক্ষণ দিতে এবং বাংলাদেশের পোশাক খাতকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রাখতে সহায়ক হবে।’
লেকট্রা সিঙ্গাপুরের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিয়েরা প্যাস্কাল বলেন, ‘আমরা বিজিএমইএকে আমাদের শিক্ষা অংশীদার প্রোগ্রামে স্বাগত জানাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা ফ্যাশন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরুণ প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করতে চাই।’
এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় লেকট্রা তাদের বিশ্বমানের ক্যাড সফটওয়্যারের মতো সমাধানগুলোর ১৫টি সিটের জন্য বিজিএমইকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে লাইসেন্স দেবে। এ সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে বিজিএমইএ-এর শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকেরা সর্বাধুনিক ডিজাইন, প্যাটার্ন তৈরি এবং মার্কার-মেকিং এ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি এবং বাজারে তাদের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে লেকট্রা-এর উন্নত নকশা (ডিজাইন) এবং পণ্য-উন্নয়ন প্রযুক্তিকে বিজিএমইএ-এর শিক্ষার্থীদের এবং শিল্প পেশাদারদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে একীভূত করা হবে। যা ডিজাইন শিক্ষা, গবেষণা এবং দক্ষতা উন্নয়নকে শক্তিশালী করবে।
অর্থ ব্যয়ে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে কৃষি খাতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিসচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্ভোধন১ ঘণ্টা আগে
বছর শেষে নগদ গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে ‘আসা আর ফেরা সারপ্রাইজ সেরা’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে থাকছে প্রতিদিন ক্যাশব্যাকসহ গ্র্যান্ড পুরস্কার হিসেবে রয়েল এনফিল্ড মোটরসাইকেল ও আইফোনসহ হাজারো পুরস্কার জেতার।৫ ঘণ্টা আগে
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ই-কমার্স প্লাটফর্ম কার্টআপ নিয়ে এসেছে বছরের সেরা ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইন চলবে ২৮ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।৫ ঘণ্টা আগে
তিন দিনের এক্সপোতে আফগানিস্তান, চীন, ইরান, জাপান, মিয়ানমার, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রেতা, বিনিয়োগকারী এবং সোর্সিং প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে।৫ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অর্থ ব্যয়ে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে কৃষি খাতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিসচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্ভোধনী সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিসচিব এ কথা বলেন।
বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরাম (বিএজেএফ) এ সম্মেলনের আয়োজন করে। প্রথম দিনের সেমিনারের শিরোনাম ছিল—‘কৃষির রূপান্তর: দেশীয় উপযোগী কৃষিযন্ত্র ও কৃষিপণ্য রপ্তানি চ্যালেঞ্জ’। বিএজেএফের সাধারণ সম্পাদক আবু খালিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি সাহানোয়ার সাইদ শাহীন।
কৃষিসচিব বলেন, ‘অর্থ ব্যয় নিয়ে অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে কানাঘুষা আছে, সেগুলো কিছুটা হলেও দূর করতে পেরেছি। আমরা এমনভাবে পরিকল্পনা নিচ্ছি, যাতে সারের খরচে বছরে দুই থেকে তিন হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়। ইতিমধ্যে সারে চলতি বছরে এক হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করেছি।’
ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, ‘যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের ৬০০ কোটি টাকা সরকারকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। কেবল ২০ কোটি টাকা দিয়ে প্রকল্পটি শেষ করা হয়েছে। প্রকল্পে দুর্নীতি কমাতে সার্বিক কৃষিতে বরাদ্দের সাড়ে ছয় হাজারের মধ্যে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। এভাবে গত বছরে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা হয়েছে।’
কৃষির জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা জানিয়ে সচিব বলেন, দেশের কৃষি খাতে সামগ্রিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ নিশ্চিত করতে আগামী ২৫ বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে এ পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করা হবে।
কৃষিসচিব আরও বলেন, ‘সবজির দাম ১০০ টাকা হলেও সেটি সবাই স্বাভাবিকভাবেই নেয়; কিন্তু পেঁয়াজের কেজি ১০০ টাকা হলেই সেটা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়। কৃষককে কি পেঁয়াজের দাম দিতে হবে না? আগামী তিন বছরের মধ্যে আদা ও পেঁয়াজে বাংলাদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাই।’
একই সঙ্গে আলুর দাম না পেয়ে কৃষকের আত্মহত্যা করার ঘটনায় আক্ষেপ প্রকাশ করে এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, ‘আলুর দাম কমে গেছে, আমার খুব কষ্ট হয়।’
বিএজেএফ সভাপতি সাহানোয়ার সাইদ শাহীন বলেন, ‘কৃষক ও কৃষির স্বার্থ সুরক্ষায় রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এ বিষয়ে স্পষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল থাকতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হলো—কৃষিকে টেকসই করতে রাজনীতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা। কৃষির রূপান্তর টেকসই করতে উন্নত প্রযুক্তি ও কৃষকবান্ধব নীতি প্রণয়ন করতে হবে।’
অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদ প্রকল্পের পরিচালক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম। এ সময় তিনি বলেন, ‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ধারায় ‘‘মেড ইন বাংলাদেশ’’ বাস্তবায়নে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। শ্রীলঙ্কা, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে মানসম্পন্ন কৃষিযন্ত্র উৎপাদন এখন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে, যা দেশের কৃষিতে সময় সাশ্রয়, ব্যয় হ্রাস ও নতুন শিল্প তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখবে। দেশের কৃষিযন্ত্র বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়—এমন পরিস্থিতি পরিবর্তন করে স্থানীয়ভাবে মানসম্পন্ন যন্ত্র তৈরির সক্ষমতা গড়ে তুলতেই ব্রি বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে দেশের মাটিতে প্রযুক্তি বানানোর সক্ষমতা অর্জনই এখন মূল লক্ষ্য।’
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ব্রির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দুরুল হুদা বলেন, দেশে আধুনিক কৃষিযন্ত্র উৎপাদনের সবচেয়ে বড় বাধা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের অদক্ষতা ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা। কম্বাইন হারভেস্টার ও রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টারের মতো অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্র ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ হিসেবে তৈরি হওয়ার পথে বড় বাধা তৈরি হচ্ছে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও দেশে কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, যেখানে ইঞ্জিন তৈরি হয়। অতীতে যেগুলো ছিল—মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, ডিজেল প্ল্যান্ট বা চট্টগ্রাম স্টিল মিল—সেগুলো পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় শিল্পভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বেসরকারি খাতেও সক্ষমতা বাড়েনি। ফলে আধুনিক কৃষিযন্ত্র, বিশেষত কম্বাইন হারভেস্টার ও রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার উৎপাদনে দেশ পিছিয়ে আছে।
আরও এক বিশেষ অতিথি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল কাদের বলেন, শুধু উৎপাদন নয়, কৃষিকে একটি লাভজনক, শিক্ষিত ও ডিগনিফায়েড পেশা হিসেবে গড়ে তোলাই এখন প্রধান উদ্দেশ্য। পিকেএসএফ মূলত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কাজ করছে। বর্তমান সময়ে ওই সংস্থাগুলো বছরে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা মাঠপর্যায়ে বিতরণ করছে, যার প্রায় ৪০ শতাংশই কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। বাংলাদেশের মোট কৃষি অর্থায়নের প্রায় ৮৫ শতাংশ এমএফআই (ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠান) সেক্টর দিয়ে হচ্ছে, তাই ক্ষেত্রটি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
আরও এক বিশেষ অতিথি ব্রির মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, ব্রির মূল ম্যান্ডেট হচ্ছে ধানভিত্তিক সব ধরনের গবেষণা এগিয়ে নেওয়া। দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই গবেষণাকাজ কয়েক দশক ধরে অব্যাহত রয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশের প্রধান চাহিদা ছিল খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সে সময় প্রতি হেক্টরে দেড় থেকে দুই টন ধান উৎপাদন হতো, সেখানে এখন আধুনিক জাত ও প্রযুক্তির কারণে অনেক জায়গায় ৮ থেকে ১০ টন পর্যন্ত উৎপাদন হচ্ছে। হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবনে জোর দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে ধানের গড় ফলন হেক্টরে ১০ টনের ওপরে যাবে।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল বলেন, বিশ্ব অ্যাগ্রো প্রসেসিং বাজার ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের হলেও বাংলাদেশের অংশ মাত্র ১ বিলিয়ন ডলার। এখানে বড় সম্ভাবনা রয়েছে। তবে খাতে ভ্যারাইটি ও মানের ঘাটতি আছে, ৪০০ প্রতিষ্ঠান থাকলেও সবাই উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে পারছে না। কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ১৮টি দপ্তরের অনুমতির জটিলতা সময় ও খরচ বাড়ায়, তাই ওয়ান স্টপ সার্ভিস ও কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং জরুরি। কোয়ালিটি কন্ট্রোল ও আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবের সংকট রয়েছে, অনেক পরীক্ষা বিদেশে করাতে হয় এবং বিএসটিআইয়ের মান সব দেশে গ্রহণযোগ্য নয়। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে গ্রামপর্যায় থেকেই কাজ শুরু করার তাগিদ দেন তিনি।
প্রবন্ধ উপস্থাপন করে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান বলেন, গত পাঁচ বছরে আম রপ্তানি বেড়েছে তিন গুণ। আর এই সময়ে আম আমদানি শূন্যে নেমেছে। বর্তমানে ৩৮টি দেশে আম রপ্তানি হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি আম রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাজ্যে। আম রপ্তানিতে ইউরোপের বাজার দখলের সুযোগ রয়েছে। তবে পরিবহন ও বিমানভাড়ার কারণে সেভাবে আম রপ্তানি বাড়ানো যাচ্ছে না। অনেক সময় বেশি ভাড়া দিলেও বিমানে জায়গা পাওয়া যায় না। কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বিমানে নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ থাকা উচিত।
বিএজেএফের চার দিনের এ সম্মেলনে কো-স্পন্সর হিসেবে রয়েছে আস্থা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এ ছাড়া সহযোগিতায় রয়েছে এসিআই অ্যাগ্রিবিজনেসেস, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, লাল তীর সিডস লিমিটেড, ওয়ার্ল্ড পোলট্রি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন—বাংলাদেশ ব্র্যাঞ্চ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
অর্থ ব্যয়ে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে কৃষি খাতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিসচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্ভোধনী সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিসচিব এ কথা বলেন।
বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরাম (বিএজেএফ) এ সম্মেলনের আয়োজন করে। প্রথম দিনের সেমিনারের শিরোনাম ছিল—‘কৃষির রূপান্তর: দেশীয় উপযোগী কৃষিযন্ত্র ও কৃষিপণ্য রপ্তানি চ্যালেঞ্জ’। বিএজেএফের সাধারণ সম্পাদক আবু খালিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি সাহানোয়ার সাইদ শাহীন।
কৃষিসচিব বলেন, ‘অর্থ ব্যয় নিয়ে অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে কানাঘুষা আছে, সেগুলো কিছুটা হলেও দূর করতে পেরেছি। আমরা এমনভাবে পরিকল্পনা নিচ্ছি, যাতে সারের খরচে বছরে দুই থেকে তিন হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়। ইতিমধ্যে সারে চলতি বছরে এক হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করেছি।’
ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, ‘যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের ৬০০ কোটি টাকা সরকারকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। কেবল ২০ কোটি টাকা দিয়ে প্রকল্পটি শেষ করা হয়েছে। প্রকল্পে দুর্নীতি কমাতে সার্বিক কৃষিতে বরাদ্দের সাড়ে ছয় হাজারের মধ্যে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। এভাবে গত বছরে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা হয়েছে।’
কৃষির জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা জানিয়ে সচিব বলেন, দেশের কৃষি খাতে সামগ্রিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ নিশ্চিত করতে আগামী ২৫ বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে এ পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করা হবে।
কৃষিসচিব আরও বলেন, ‘সবজির দাম ১০০ টাকা হলেও সেটি সবাই স্বাভাবিকভাবেই নেয়; কিন্তু পেঁয়াজের কেজি ১০০ টাকা হলেই সেটা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়। কৃষককে কি পেঁয়াজের দাম দিতে হবে না? আগামী তিন বছরের মধ্যে আদা ও পেঁয়াজে বাংলাদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাই।’
একই সঙ্গে আলুর দাম না পেয়ে কৃষকের আত্মহত্যা করার ঘটনায় আক্ষেপ প্রকাশ করে এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, ‘আলুর দাম কমে গেছে, আমার খুব কষ্ট হয়।’
বিএজেএফ সভাপতি সাহানোয়ার সাইদ শাহীন বলেন, ‘কৃষক ও কৃষির স্বার্থ সুরক্ষায় রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এ বিষয়ে স্পষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল থাকতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হলো—কৃষিকে টেকসই করতে রাজনীতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা। কৃষির রূপান্তর টেকসই করতে উন্নত প্রযুক্তি ও কৃষকবান্ধব নীতি প্রণয়ন করতে হবে।’
অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদ প্রকল্পের পরিচালক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম। এ সময় তিনি বলেন, ‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ধারায় ‘‘মেড ইন বাংলাদেশ’’ বাস্তবায়নে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। শ্রীলঙ্কা, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে মানসম্পন্ন কৃষিযন্ত্র উৎপাদন এখন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে, যা দেশের কৃষিতে সময় সাশ্রয়, ব্যয় হ্রাস ও নতুন শিল্প তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখবে। দেশের কৃষিযন্ত্র বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়—এমন পরিস্থিতি পরিবর্তন করে স্থানীয়ভাবে মানসম্পন্ন যন্ত্র তৈরির সক্ষমতা গড়ে তুলতেই ব্রি বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে দেশের মাটিতে প্রযুক্তি বানানোর সক্ষমতা অর্জনই এখন মূল লক্ষ্য।’
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ব্রির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দুরুল হুদা বলেন, দেশে আধুনিক কৃষিযন্ত্র উৎপাদনের সবচেয়ে বড় বাধা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের অদক্ষতা ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা। কম্বাইন হারভেস্টার ও রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টারের মতো অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্র ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ হিসেবে তৈরি হওয়ার পথে বড় বাধা তৈরি হচ্ছে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও দেশে কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, যেখানে ইঞ্জিন তৈরি হয়। অতীতে যেগুলো ছিল—মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, ডিজেল প্ল্যান্ট বা চট্টগ্রাম স্টিল মিল—সেগুলো পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় শিল্পভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বেসরকারি খাতেও সক্ষমতা বাড়েনি। ফলে আধুনিক কৃষিযন্ত্র, বিশেষত কম্বাইন হারভেস্টার ও রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার উৎপাদনে দেশ পিছিয়ে আছে।
আরও এক বিশেষ অতিথি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল কাদের বলেন, শুধু উৎপাদন নয়, কৃষিকে একটি লাভজনক, শিক্ষিত ও ডিগনিফায়েড পেশা হিসেবে গড়ে তোলাই এখন প্রধান উদ্দেশ্য। পিকেএসএফ মূলত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কাজ করছে। বর্তমান সময়ে ওই সংস্থাগুলো বছরে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা মাঠপর্যায়ে বিতরণ করছে, যার প্রায় ৪০ শতাংশই কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। বাংলাদেশের মোট কৃষি অর্থায়নের প্রায় ৮৫ শতাংশ এমএফআই (ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠান) সেক্টর দিয়ে হচ্ছে, তাই ক্ষেত্রটি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
আরও এক বিশেষ অতিথি ব্রির মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, ব্রির মূল ম্যান্ডেট হচ্ছে ধানভিত্তিক সব ধরনের গবেষণা এগিয়ে নেওয়া। দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই গবেষণাকাজ কয়েক দশক ধরে অব্যাহত রয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশের প্রধান চাহিদা ছিল খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সে সময় প্রতি হেক্টরে দেড় থেকে দুই টন ধান উৎপাদন হতো, সেখানে এখন আধুনিক জাত ও প্রযুক্তির কারণে অনেক জায়গায় ৮ থেকে ১০ টন পর্যন্ত উৎপাদন হচ্ছে। হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবনে জোর দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে ধানের গড় ফলন হেক্টরে ১০ টনের ওপরে যাবে।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল বলেন, বিশ্ব অ্যাগ্রো প্রসেসিং বাজার ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের হলেও বাংলাদেশের অংশ মাত্র ১ বিলিয়ন ডলার। এখানে বড় সম্ভাবনা রয়েছে। তবে খাতে ভ্যারাইটি ও মানের ঘাটতি আছে, ৪০০ প্রতিষ্ঠান থাকলেও সবাই উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে পারছে না। কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ১৮টি দপ্তরের অনুমতির জটিলতা সময় ও খরচ বাড়ায়, তাই ওয়ান স্টপ সার্ভিস ও কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং জরুরি। কোয়ালিটি কন্ট্রোল ও আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবের সংকট রয়েছে, অনেক পরীক্ষা বিদেশে করাতে হয় এবং বিএসটিআইয়ের মান সব দেশে গ্রহণযোগ্য নয়। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে গ্রামপর্যায় থেকেই কাজ শুরু করার তাগিদ দেন তিনি।
প্রবন্ধ উপস্থাপন করে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান বলেন, গত পাঁচ বছরে আম রপ্তানি বেড়েছে তিন গুণ। আর এই সময়ে আম আমদানি শূন্যে নেমেছে। বর্তমানে ৩৮টি দেশে আম রপ্তানি হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি আম রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাজ্যে। আম রপ্তানিতে ইউরোপের বাজার দখলের সুযোগ রয়েছে। তবে পরিবহন ও বিমানভাড়ার কারণে সেভাবে আম রপ্তানি বাড়ানো যাচ্ছে না। অনেক সময় বেশি ভাড়া দিলেও বিমানে জায়গা পাওয়া যায় না। কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বিমানে নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ থাকা উচিত।
বিএজেএফের চার দিনের এ সম্মেলনে কো-স্পন্সর হিসেবে রয়েছে আস্থা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এ ছাড়া সহযোগিতায় রয়েছে এসিআই অ্যাগ্রিবিজনেসেস, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, লাল তীর সিডস লিমিটেড, ওয়ার্ল্ড পোলট্রি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন—বাংলাদেশ ব্র্যাঞ্চ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
দেশেই আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও দক্ষ পোশাক ডিজাইনার তৈরির লক্ষ্য ডিজাইন প্রশিক্ষণ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতি যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)।৪০ মিনিট আগে
বছর শেষে নগদ গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে ‘আসা আর ফেরা সারপ্রাইজ সেরা’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে থাকছে প্রতিদিন ক্যাশব্যাকসহ গ্র্যান্ড পুরস্কার হিসেবে রয়েল এনফিল্ড মোটরসাইকেল ও আইফোনসহ হাজারো পুরস্কার জেতার।৫ ঘণ্টা আগে
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ই-কমার্স প্লাটফর্ম কার্টআপ নিয়ে এসেছে বছরের সেরা ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইন চলবে ২৮ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।৫ ঘণ্টা আগে
তিন দিনের এক্সপোতে আফগানিস্তান, চীন, ইরান, জাপান, মিয়ানমার, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রেতা, বিনিয়োগকারী এবং সোর্সিং প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে।৫ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বছর শেষে নগদ গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে ‘আসা আর ফেরা সারপ্রাইজ সেরা’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে থাকছে প্রতিদিন ক্যাশব্যাকসহ গ্র্যান্ড পুরস্কার হিসেবে রয়েল এনফিল্ড মোটরসাইকেল ও আইফোনসহ হাজারো পুরস্কার জেতার।
এক বিজ্ঞপ্তিতে নগদ জানিয়েছে, নগদে অ্যাকাউন্ট খুললেও নিয়মিত লেনদেন করেননি এমন গ্রাহকেরা ফিরে এসে লেনদেন শুরু করলে তাঁদের জন্য এই দারুণ ক্যাম্পেইন। পাশাপাশি যারা নতুন নগদ অ্যাকাউন্ট খুলে লেনদেন করবেন তাদের জন্যও থাকছে পুরস্কার।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যেসব গ্রাহক নগদ ওয়ালেট থেকে ৩০ জুন ২০২৫-এরপর লেনদেন করেননি, তারা এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া নতুন নিবন্ধনকৃত গ্রাহকেরাও এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে পারবেন।
২৬ নভেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া এই ক্যাম্পেইন চলবে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত।
ক্যাম্পেইনের বিষয়ে নগদের চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) সাইমন ইমরান হায়দার বলেন, ‘বছর শেষে আর নতুন বছরের শুরুতে গ্রাহকদের জন্য নগদের পক্ষ থেকে এটা একটা আনন্দ আয়োজন। হাজার হাজার গ্রাহকের জন্য এমন একটি ক্যাম্পেইন চালু করে আমরা গ্রাহকদের সঙ্গে আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি। গ্রাহকেরা আমাদের সম্পদ। তারা পাশে আছেন বলেই আমরা নতুন নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনা নিয়ে আসতে পারছি।’
নগদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ক্যাম্পেইনে অংশ নেওয়ার জন্য ও বিস্তারিত জানতে গ্রাহকেরা নিয়মিত নগদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ লক্ষ্য রাখতে পারেন। এ ছাড়া আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে নগদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। ক্যাম্পেইনের যেকোনো শর্ত নগদ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিপালিত হবে।
বছর শেষে নগদ গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে ‘আসা আর ফেরা সারপ্রাইজ সেরা’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে থাকছে প্রতিদিন ক্যাশব্যাকসহ গ্র্যান্ড পুরস্কার হিসেবে রয়েল এনফিল্ড মোটরসাইকেল ও আইফোনসহ হাজারো পুরস্কার জেতার।
এক বিজ্ঞপ্তিতে নগদ জানিয়েছে, নগদে অ্যাকাউন্ট খুললেও নিয়মিত লেনদেন করেননি এমন গ্রাহকেরা ফিরে এসে লেনদেন শুরু করলে তাঁদের জন্য এই দারুণ ক্যাম্পেইন। পাশাপাশি যারা নতুন নগদ অ্যাকাউন্ট খুলে লেনদেন করবেন তাদের জন্যও থাকছে পুরস্কার।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যেসব গ্রাহক নগদ ওয়ালেট থেকে ৩০ জুন ২০২৫-এরপর লেনদেন করেননি, তারা এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া নতুন নিবন্ধনকৃত গ্রাহকেরাও এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে পারবেন।
২৬ নভেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া এই ক্যাম্পেইন চলবে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত।
ক্যাম্পেইনের বিষয়ে নগদের চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) সাইমন ইমরান হায়দার বলেন, ‘বছর শেষে আর নতুন বছরের শুরুতে গ্রাহকদের জন্য নগদের পক্ষ থেকে এটা একটা আনন্দ আয়োজন। হাজার হাজার গ্রাহকের জন্য এমন একটি ক্যাম্পেইন চালু করে আমরা গ্রাহকদের সঙ্গে আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি। গ্রাহকেরা আমাদের সম্পদ। তারা পাশে আছেন বলেই আমরা নতুন নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনা নিয়ে আসতে পারছি।’
নগদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ক্যাম্পেইনে অংশ নেওয়ার জন্য ও বিস্তারিত জানতে গ্রাহকেরা নিয়মিত নগদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ লক্ষ্য রাখতে পারেন। এ ছাড়া আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে নগদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। ক্যাম্পেইনের যেকোনো শর্ত নগদ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিপালিত হবে।
দেশেই আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও দক্ষ পোশাক ডিজাইনার তৈরির লক্ষ্য ডিজাইন প্রশিক্ষণ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতি যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)।৪০ মিনিট আগে
অর্থ ব্যয়ে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে কৃষি খাতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিসচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্ভোধন১ ঘণ্টা আগে
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ই-কমার্স প্লাটফর্ম কার্টআপ নিয়ে এসেছে বছরের সেরা ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইন চলবে ২৮ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।৫ ঘণ্টা আগে
তিন দিনের এক্সপোতে আফগানিস্তান, চীন, ইরান, জাপান, মিয়ানমার, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রেতা, বিনিয়োগকারী এবং সোর্সিং প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে।৫ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ই-কমার্স প্লাটফর্ম কার্টআপ নিয়ে এসেছে বছরের সেরা ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইন চলবে ২৮ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এক বিজ্ঞপ্তিতে কার্ট আপ জানিয়েছে, ক্যাম্পেইনে গ্রাহকেরা উপভোগ করতে পারবেন সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়, ২৯ টাকার ডিল, ডিসকাউন্ট ভাউচার, সারাদেশে ফ্রি ডেলিভারি এবং প্রি-পেমেন্টে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়সহ আরও অনেক আকর্ষণীয় অফার।
ক্যাম্পেইনকে আরও জমজমাট করতে আয়োজন করা হয়েছে একাধিক কনটেস্ট। সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্ডারকারী জিততে পারবেন ঢাকা–মালদ্বীপ–ঢাকা রাউন্ড ট্রিপ টিকিট।
এছাড়া ২৩ থেকে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্ট কার্টে যুক্ত করে এবং ক্যাম্পেইন চলাকালীন অর্ডার সম্পন্ন করলে ‘অ্যাড টু কার্ট’ কনটেস্টে জিতে নেওয়া যাবে একটি Minister Smart TV। ‘রিভিউ অ্যান্ড উইন’ কনটেস্টে নির্বাচিত ব্যক্তি পাবেন ১০০০ টাকার ভাউচার।
সেই সাথে পুরো ক্যাম্পেইনে থাকছে বিশেষ ব্র্যান্ড ডে এবং ব্র্যান্ড গিভঅ্যাওয়েতে অংশ নেওয়ার সুযোগ, যেখানে LOTTO, Minister, Comforter, Bata, RFL, Apex, Marico, PUMA, TICKR ও Torr–এর মতো শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলো থাকবে তাদের নতুন কালেকশন ও বিশেষ অফার নিয়ে।
কার্টআপ জানিয়েছে, গ্রাহকদের শপিং-এর মাত্রা দ্বিগুণ করতে থাকছে বিকাশ পেমেন্টে ১০ শতাংশ ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক, এছাড়াও সিটি ব্যাংক (Amex)-এ ১০ শতাংশ, ইবিএল-এ ১৫ শতাংশ, এমটিবি-তে ১০ শতাংশ এবং ব্র্যাক ব্যাংকে ১০ শতাংশ ডিসকাউন্ট সুবিধা থাকছে। পাশাপাশি ভিসা ও মাস্টারকার্ড ব্যবহারকারীরাও পাবেন ১০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট।
কার্টআপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ফুয়াদ আরেফিন বলেন, ‘বিগ ফ্রাইডে সেল ক্যাম্পেইন গ্রাহকদের জন্য এক শপিং উৎসব। গ্রাহকেরা দেশের যেকোনো স্থান থেকে কার্টআপ অ্যাপ ব্যবহার করে পেতে পারবেন সেরা সব ডিল, জিতে নিতে পারবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং উপভোগ করতে পারবেন সর্বোচ্চ শপিং অভিজ্ঞতা। এছাড়া ন্যূনতম ২৯৯ টাকার অর্ডারেই সারা বাংলাদেশে ফ্রি ডেলিভারি সুবিধা থাকছে, যা গ্রাহকদের শপিং অভিজ্ঞতাকে আরও আনন্দদায়ক করে তুলবে।’
কার্টআপ জানিয়েছে, বাজেটের মধ্যে মানসম্মত পণ্য, দারুণ সব ছাড়, আকর্ষণীয় ডিলসহ ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইনে থাকছে আরও সব চমক। ক্যাম্পেইনের সব আপডেট পেতে ডাউনলোড করে নিন cartup অ্যাপ অথবা ভিজিট করুন কার্টআপ ওয়েবসাইট এবং সেই সাথে চোখ রাখুন cartup-এর সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মগুলোতে।
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ই-কমার্স প্লাটফর্ম কার্টআপ নিয়ে এসেছে বছরের সেরা ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইন চলবে ২৮ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এক বিজ্ঞপ্তিতে কার্ট আপ জানিয়েছে, ক্যাম্পেইনে গ্রাহকেরা উপভোগ করতে পারবেন সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়, ২৯ টাকার ডিল, ডিসকাউন্ট ভাউচার, সারাদেশে ফ্রি ডেলিভারি এবং প্রি-পেমেন্টে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়সহ আরও অনেক আকর্ষণীয় অফার।
ক্যাম্পেইনকে আরও জমজমাট করতে আয়োজন করা হয়েছে একাধিক কনটেস্ট। সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্ডারকারী জিততে পারবেন ঢাকা–মালদ্বীপ–ঢাকা রাউন্ড ট্রিপ টিকিট।
এছাড়া ২৩ থেকে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্ট কার্টে যুক্ত করে এবং ক্যাম্পেইন চলাকালীন অর্ডার সম্পন্ন করলে ‘অ্যাড টু কার্ট’ কনটেস্টে জিতে নেওয়া যাবে একটি Minister Smart TV। ‘রিভিউ অ্যান্ড উইন’ কনটেস্টে নির্বাচিত ব্যক্তি পাবেন ১০০০ টাকার ভাউচার।
সেই সাথে পুরো ক্যাম্পেইনে থাকছে বিশেষ ব্র্যান্ড ডে এবং ব্র্যান্ড গিভঅ্যাওয়েতে অংশ নেওয়ার সুযোগ, যেখানে LOTTO, Minister, Comforter, Bata, RFL, Apex, Marico, PUMA, TICKR ও Torr–এর মতো শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলো থাকবে তাদের নতুন কালেকশন ও বিশেষ অফার নিয়ে।
কার্টআপ জানিয়েছে, গ্রাহকদের শপিং-এর মাত্রা দ্বিগুণ করতে থাকছে বিকাশ পেমেন্টে ১০ শতাংশ ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক, এছাড়াও সিটি ব্যাংক (Amex)-এ ১০ শতাংশ, ইবিএল-এ ১৫ শতাংশ, এমটিবি-তে ১০ শতাংশ এবং ব্র্যাক ব্যাংকে ১০ শতাংশ ডিসকাউন্ট সুবিধা থাকছে। পাশাপাশি ভিসা ও মাস্টারকার্ড ব্যবহারকারীরাও পাবেন ১০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট।
কার্টআপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ফুয়াদ আরেফিন বলেন, ‘বিগ ফ্রাইডে সেল ক্যাম্পেইন গ্রাহকদের জন্য এক শপিং উৎসব। গ্রাহকেরা দেশের যেকোনো স্থান থেকে কার্টআপ অ্যাপ ব্যবহার করে পেতে পারবেন সেরা সব ডিল, জিতে নিতে পারবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং উপভোগ করতে পারবেন সর্বোচ্চ শপিং অভিজ্ঞতা। এছাড়া ন্যূনতম ২৯৯ টাকার অর্ডারেই সারা বাংলাদেশে ফ্রি ডেলিভারি সুবিধা থাকছে, যা গ্রাহকদের শপিং অভিজ্ঞতাকে আরও আনন্দদায়ক করে তুলবে।’
কার্টআপ জানিয়েছে, বাজেটের মধ্যে মানসম্মত পণ্য, দারুণ সব ছাড়, আকর্ষণীয় ডিলসহ ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইনে থাকছে আরও সব চমক। ক্যাম্পেইনের সব আপডেট পেতে ডাউনলোড করে নিন cartup অ্যাপ অথবা ভিজিট করুন কার্টআপ ওয়েবসাইট এবং সেই সাথে চোখ রাখুন cartup-এর সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মগুলোতে।
দেশেই আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও দক্ষ পোশাক ডিজাইনার তৈরির লক্ষ্য ডিজাইন প্রশিক্ষণ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতি যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)।৪০ মিনিট আগে
অর্থ ব্যয়ে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে কৃষি খাতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিসচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্ভোধন১ ঘণ্টা আগে
বছর শেষে নগদ গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে ‘আসা আর ফেরা সারপ্রাইজ সেরা’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে থাকছে প্রতিদিন ক্যাশব্যাকসহ গ্র্যান্ড পুরস্কার হিসেবে রয়েল এনফিল্ড মোটরসাইকেল ও আইফোনসহ হাজারো পুরস্কার জেতার।৫ ঘণ্টা আগে
তিন দিনের এক্সপোতে আফগানিস্তান, চীন, ইরান, জাপান, মিয়ানমার, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রেতা, বিনিয়োগকারী এবং সোর্সিং প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে।৫ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫’ ঢাকা। রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মেলা শুরু হবে ১ ডিসেম্বর, শেষ হবে ৩ ডিসেম্বর।
তিন দিন ব্যাপী এই মেলার আয়োজক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
আজ বৃহস্পতিবার ইপিবির সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মিট দ্য প্রেসে এসব তথ্য জানানো হয়। ইপিবির ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ হাসান আরিফ এই এক্সপো সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।
এ সময় ইপিবি’র মহাপরিচালক বেবী রাণী কর্মকার(১ যুগ্ম সচিব) ও আকতার হোসেন আজাদ (২ যুগ্ম সচিব) এবং পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন।
মিট দ্য প্রেসে জানানো হয়, এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা তুলে ধরা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা। তিন দিনের এক্সপোতে আফগানিস্তান, চীন, ইরান, জাপান, মিয়ানমার, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রেতা, বিনিয়োগকারী এবং সোর্সিং প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে।
বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ৮টি রপ্তানি খাত—তৈরিপোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, প্লাস্টিক ও কিচেনওয়্যার, হোমডেকর ও ফার্নিচার, ফার্মাসিউটিক্যাল ও আইসিটি খাতের ১০০টির বেশি প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি, পাইকারি ব্যবসায়ী, সাপ্লাই চেইন প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন রপ্তানি বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করবেন, যা বাংলাদেশের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।
এবারের এক্সপোতে থাকছে ১০টি বিশেষ সেমিনার, অনলাইন ও অফলাইন বিটুবি মিটিং, ১৫০টিরও বেশি স্টল, নেটওয়ার্কিং ডিনার ও ফ্যাশন শোসহ নানা আয়োজন। গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫ ঢাকা বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় রপ্তানি খাতসহ অসংখ্য সম্ভাবনাময় শিল্পকে একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপন করবে। এ আয়োজন দেশের রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান, দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক চুক্তি, আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে অংশীদারত্ব এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে।
আয়োজকদের প্রত্যাশা, গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫ দেশের রপ্তানি খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং বাংলাদেশকে একটি নির্ভরযোগ্য সোর্সিং হাব হিসেবে বিশ্বের সামনে আরও দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করবে।
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫’ ঢাকা। রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মেলা শুরু হবে ১ ডিসেম্বর, শেষ হবে ৩ ডিসেম্বর।
তিন দিন ব্যাপী এই মেলার আয়োজক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
আজ বৃহস্পতিবার ইপিবির সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মিট দ্য প্রেসে এসব তথ্য জানানো হয়। ইপিবির ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ হাসান আরিফ এই এক্সপো সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।
এ সময় ইপিবি’র মহাপরিচালক বেবী রাণী কর্মকার(১ যুগ্ম সচিব) ও আকতার হোসেন আজাদ (২ যুগ্ম সচিব) এবং পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন।
মিট দ্য প্রেসে জানানো হয়, এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা তুলে ধরা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা। তিন দিনের এক্সপোতে আফগানিস্তান, চীন, ইরান, জাপান, মিয়ানমার, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রেতা, বিনিয়োগকারী এবং সোর্সিং প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে।
বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ৮টি রপ্তানি খাত—তৈরিপোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, প্লাস্টিক ও কিচেনওয়্যার, হোমডেকর ও ফার্নিচার, ফার্মাসিউটিক্যাল ও আইসিটি খাতের ১০০টির বেশি প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি, পাইকারি ব্যবসায়ী, সাপ্লাই চেইন প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন রপ্তানি বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করবেন, যা বাংলাদেশের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।
এবারের এক্সপোতে থাকছে ১০টি বিশেষ সেমিনার, অনলাইন ও অফলাইন বিটুবি মিটিং, ১৫০টিরও বেশি স্টল, নেটওয়ার্কিং ডিনার ও ফ্যাশন শোসহ নানা আয়োজন। গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫ ঢাকা বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় রপ্তানি খাতসহ অসংখ্য সম্ভাবনাময় শিল্পকে একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপন করবে। এ আয়োজন দেশের রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান, দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক চুক্তি, আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে অংশীদারত্ব এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে।
আয়োজকদের প্রত্যাশা, গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫ দেশের রপ্তানি খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং বাংলাদেশকে একটি নির্ভরযোগ্য সোর্সিং হাব হিসেবে বিশ্বের সামনে আরও দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করবে।
দেশেই আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও দক্ষ পোশাক ডিজাইনার তৈরির লক্ষ্য ডিজাইন প্রশিক্ষণ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতি যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)।৪০ মিনিট আগে
অর্থ ব্যয়ে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে কৃষি খাতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিসচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্ভোধন১ ঘণ্টা আগে
বছর শেষে নগদ গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে ‘আসা আর ফেরা সারপ্রাইজ সেরা’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে থাকছে প্রতিদিন ক্যাশব্যাকসহ গ্র্যান্ড পুরস্কার হিসেবে রয়েল এনফিল্ড মোটরসাইকেল ও আইফোনসহ হাজারো পুরস্কার জেতার।৫ ঘণ্টা আগে
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ই-কমার্স প্লাটফর্ম কার্টআপ নিয়ে এসেছে বছরের সেরা ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইন চলবে ২৮ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।৫ ঘণ্টা আগে