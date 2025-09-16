Ajker Patrika
সয়াবিনসহ সব ধরনের ভোজ্য তেলে উৎসে কর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সয়াবিনসহ সব ধরনের ভোজ্যতেলের ওপর এক শতাংশ উৎসে কর আরোপ করেছে সরকার। যার মধ্যে সয়াবিন, সানফ্লাওয়ার, পাম ও ভুট্টা জাতীয় তেল রয়েছে। এর আগে পণ্যটির ওপর কোনো উৎসে কর ছিল না।

গতকাল সোমবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (করনীতি) এ কে এম বদিউল আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পরিশোধিত ও অপরিশোধিত সয়াবিন, ভ্যাট নিবন্ধিত ভোজ্যতেল পরিশোধন শিল্পের মাধ্যমে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি, সানফ্লাওয়ার বীজ ও তেল এবং ভুট্টার তেল আমদানিতে উৎসে কর নির্ধারণের হার এক শতাংশ হবে।

এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় গত আগস্টের মাঝপথে এসে দেশের বাজারে পাম তেলের দাম প্রতি লিটারে ১৯ টাকা কমিয়ে ১৫০ টাকা ঘোষণা করে সরকার। এর আগে পাম তেলের দাম ১৬৯ টাকা নির্ধারিত ছিল। তবে সয়াবিন তেলের দাম আগের মতই ১৮৯ টাকা (এক লিটার বোতল) অপরিবর্তিত রয়েছে।

