Ajker Patrika
অর্থনীতি

বাজেটে রি-ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়ামে উৎসে কর ১০ থেকে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ জুন ২০২৬, ১৬: ৪২
বাজেটে রি-ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়ামে উৎসে কর ১০ থেকে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব

দেশের বিমা খাতের স্বার্থে প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে রি-ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়ামের ওপর উৎসে কর ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতায় এ ঘোষণা দেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, বিমা খাতে রি-ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম বাবদ খরচ কমানোর স্বার্থে অনিবাসী করদাতাকে পরিশোধিত বিমা প্রিমিয়াম হতে উৎসে কর কর্তনের হার ১০ থেকে ৫ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে।

রি-ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম হলো বিমা কোম্পানি তাদের ঝুঁকির একটি অংশ অন্য কোনো বিমা কোম্পানি বা পুনর্বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরের জন্য যে অর্থ পরিশোধ করে।

দেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে মোট ৮২টি বিমা কোম্পানি রয়েছে। এর মধ্যে সাধারণ বিমা কোম্পানি ৪৬টি।

সাধারণ বিমা কোম্পানিগুলো নিজেদের ঝুঁকি কমাতে পুনর্বিমা করে থাকে। দেশে পুনর্বিমা করা হয় একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানে, সেটি সাধারণ বীমা করপোরেশন।

বিষয়:

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