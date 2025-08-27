Ajker Patrika
বরিশাল বিভাগের প্রথম অর্থনৈতিক অঞ্চল ভোলায়, এক লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের আশা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভোলায় নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। ‘ভোলা ইকো-ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক জোন’ নামে এ অঞ্চলকে প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স দিয়েছে সংস্থাটি। এতে প্রায় এক লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে এবং এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বেজা কর্তৃপক্ষ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভোলা সদর উপজেলার ১০২ একর জমিতে এ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ করা হবে, যা পরবর্তী সময়ে ১৫৮ একরে সম্প্রসারণ করা হবে। এটি হবে পরিবেশবান্ধব, শ্রমঘন ও কৃষিভিত্তিক শিল্প এলাকা। এখানে মৎস্য, মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ প্রায় ৪০টি শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

বেজার নির্বাহী সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মেজর জেনারেল (অব.) নজরুল ইসলাম বলেন, বরিশাল বিভাগের প্রথম অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে ভোলা ইকো-ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক জোন গড়ে উঠছে। ডেভেলপার হিসেবে কাজ করবে চীনের লিজ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। তাঁর মতে, এ অঞ্চল মৎস্য ও কৃষিজ সম্পদভিত্তিক শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতি নতুন গতি পাবে।

প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঝুয়াং লাইফেং বলেন, তাঁরা একটি পরিবেশবান্ধব ও সার্কুলার ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। ভোলার গ্যাস ও কৃষিসম্পদকে কাজে লাগিয়ে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের ভালো সুযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে চীনা বিনিয়োগকারীরা এতে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

উল্লেখ্য, লিজ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড একটি চীনা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশে ইতিমধ্যে গার্মেন্টস, টেক্সটাইল ও অন্যান্য খাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে। লিজ ফ্যাশন টেকসই শিল্পায়নকে প্রাধান্য দিয়ে পরিবেশবান্ধব, রপ্তানিমুখী উৎপাদন কার্যক্রমে অবদান রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

