রাজস্ব ভাগাভাগি ও ফি নিয়ে জাপানের সঙ্গে আলোচনা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
রাজস্ব ভাগাভাগি ও ফি নিয়ে জাপানের সঙ্গে আলোচনা
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে জাপানের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সরকারের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে জাপানের প্রতিনিধিদল তৃতীয় টার্মিনাল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের প্রস্তাব তুলে ধরে। এতে যাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া এমবার্কেশন ফি, পরিচালনার শুরুতে সম্ভাব্য আপফ্রন্ট ফি এবং টার্মিনাল পরিচালনা থেকে অর্জিত আয়ের ভাগাভাগি—এসব বিষয় নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়।

ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আজ শুক্রবার এ বৈঠকে জাপানের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম বলেন, যাত্রীদের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করে স্বল্প সময়ের মধ্যেই তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এ জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-সংক্রান্ত বিষয়গুলো দ্রুত চূড়ান্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত জাপানের প্রতিনিধিদের দ্রুত একটি সংশোধিত প্রস্তাব দেওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে মার্চ মাসের শেষ দিকে এ বিষয়ে আবারও বৈঠক আয়োজনের বিষয়েও আলোচনা হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসরীন জাহান এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিকসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জাপানের প্রতিনিধিদলে বাংলাদেশে জাপান দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স তাকাহাশি নাওকি এবং জাপানের ভূমি, অবকাঠামো ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সহকারী ভাইস মিনিস্টার রিয়েকো নাকায়ামাসহ অন্য কর্মকর্তারা অংশ নেন।

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

ইরানের পাল্টা আঘাত চমকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে

ইরান যুদ্ধের সাতপাকে আটকে গেছে ট্রাম্পের জয়

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

রাজস্ব ভাগাভাগি ও ফি নিয়ে জাপানের সঙ্গে আলোচনা

রাজস্ব ভাগাভাগি ও ফি নিয়ে জাপানের সঙ্গে আলোচনা

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে ভারতীয় রুপির দাম সর্বকালের সর্বনিম্ন

টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমল সোনার দাম

ট্রাম্পের ‘লক্ষ্যহীন’ যুদ্ধে অনিশ্চিত বাজার, তেলের দাম ফের ১০০ ডলার ছাড়াল