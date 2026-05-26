ঈদে নতুন টাকার চাহিদা বাড়ে কেন

প্রতিবছর ঈদ এলেই ব্যাংকগুলোতে নতুন টাকা নেওয়ার জন্য মানুষের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। সাধারণ সময়ের তুলনায় ঈদের আগে নতুন নোটের এই চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যায়। অনেক সময় অতিরিক্ত চাহিদার কারণে নতুন নোটের স্বল্পতা দেখা দেয়। তখন ব্যাংকে না পেলে অনেকে বাইরে থেকে নতুন নোট সংগ্রহ করেন।
রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায় পাওয়া যায় নতুন নোট। ঈদের দুই দিন আগে সেখান থেকেই নতুন নোট সংগ্রহ করছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, ঈদে নতুন টাকার চাহিদা বাড়ে কেন। এর পেছনে কাজ করে আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কৃতির গভীর সংযোগ।
ঈদের দিন ছোটদের এবং ছোট ভাই-বোন বা আত্মীয়দের সালামি বা ঈদি দেওয়া আমাদের সমাজের অন্যতম প্রধান আনন্দ ও দীর্ঘদিনের রেওয়াজ। নতুন নোট দিয়ে সালামি দিলে ছোটদের আনন্দের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। এই পারিবারিক আনন্দ ভাগাভাগি করার জন্যই মূলত সবাই নতুন টাকা সংগ্রহ করতে চান।
ঈদের সময় গৃহকর্মী, গাড়িচালক, সিকিউরিটি গার্ড কিংবা বিভিন্ন সেবাদানকারী মানুষের উৎসব বোনাস বা অতিরিক্ত বকশিশ দেওয়ার চল রয়েছে। কড়কড়ে নতুন নোট উপহার হিসেবে দিলে তা তাঁদের মুখে বাড়তি হাসি ফোটায়।
ঈদের দিনে সবকিছু নতুন ও ফ্রেশ রাখার একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা মানুষের মধ্যে থাকে। নতুন পোশাকের পকেটে নতুন টাকা রাখার একটি অন্যরকম আনন্দ ও ভালো লাগা রয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে।
ঈদের সময় গরিব-দুঃখীদের ফিতরা এবং জাকাত দেওয়া বাধ্যতামূলক। অনেকেই চান বছরের এই পবিত্র ও খুশির দিনে জাকাত বা ফিতরার টাকাটা যেন পরিষ্কার এবং নতুন নোটের মাধ্যমে দেওয়া হয়।
এ ছাড়া ঈদের আগে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসব বোনাস দেয়। অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক থেকে নতুন টাকা তুলে এই বোনাস প্রদান করে। এ ছাড়া ঈদের বাজার ও কোরবানির হাটে প্রচুর নগদ টাকার লেনদেন হয়, যেখানে নতুন টাকার ব্যবহার একধরনের মানসিক তৃপ্তি দেয়।
সংক্ষেপে বলতে গেলে নতুন টাকা নতুনত্বের প্রতীক। ঈদের সার্বিক আনন্দের সঙ্গে এই নতুন নোটের সুবাস ও অনুভূতি উৎসবের আমেজকে আরও বাড়িয়ে তোলে বলেই প্রতি ঈদে এর চাহিদা এত বেশি থাকে।
