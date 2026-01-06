Ajker Patrika
বছর শেষে সোনার আউন্স উঠতে পারে ৪ হাজার ৮০০ ডলারে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সোনার দাম ২০২৬ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৮০০ ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মরগ্যান স্ট্যানলি। এর কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে, সুদের হার কমে যাওয়া, ফেডারেল রিজার্ভের নেতৃত্বে পরিবর্তন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিনিয়োগ তহবিলের ক্রয়।

খবর রয়টার্সের।

পূর্বাভাসে তারা আরও বলেছে, সপ্তাহান্তে ভেনেজুয়েলায় ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্ভবত সোনাকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে আকর্ষণ করবে, তবে তারা এটিকে আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৮০০ ডলার পূর্বাভাসের সরাসরি কারণ হিসেবে দেখায়নি।

সোনার দাম ২৬ ডিসেম্বর সর্বকালের রেকর্ড আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৫৪৯ দশমিক ৭১ ডলার স্পর্শ করেছিল এবং ২০২৫ সালে ৬৪ শতাংশ বেড়েছে, যা ১৯৭৯ সালের পর থেকে সর্বোচ্চ। বাজারের অনিশ্চয়তা এবং কম সুদের পরিবেশে সোনাকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে দেখা হয়।

রুপার ক্ষেত্রে মরগ্যান স্ট্যানলি বলেছে, ২০২৫ সালে চরম ঘাটতি দেখা গেছে। চীনের নতুন রপ্তানি নিয়মও রুপার দামের ওপরে চাপ বাড়িয়েছে। ফলস্বরূপ, রুপার দাম ২০২৫ সালে ১৪৭ শতাংশ বেড়েছে, যা শিল্প ও বিনিয়োগের চাহিদার কারণে এবং বাজারের ঘাটতির সঙ্গে যুক্ত।

বিষয়:

বিনিয়োগকেন্দ্রীয় ব্যাংকসোনাঅর্থনীতির খবর
