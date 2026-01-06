বছর শেষে সোনার আউন্স উঠতে পারে ৪ হাজার ৮০০ ডলারে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সোনার দাম ২০২৬ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৮০০ ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মরগ্যান স্ট্যানলি। এর কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে, সুদের হার কমে যাওয়া, ফেডারেল রিজার্ভের নেতৃত্বে পরিবর্তন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিনিয়োগ তহবিলের ক্রয়।
খবর রয়টার্সের।
পূর্বাভাসে তারা আরও বলেছে, সপ্তাহান্তে ভেনেজুয়েলায় ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্ভবত সোনাকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে আকর্ষণ করবে, তবে তারা এটিকে আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৮০০ ডলার পূর্বাভাসের সরাসরি কারণ হিসেবে দেখায়নি।
সোনার দাম ২৬ ডিসেম্বর সর্বকালের রেকর্ড আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৫৪৯ দশমিক ৭১ ডলার স্পর্শ করেছিল এবং ২০২৫ সালে ৬৪ শতাংশ বেড়েছে, যা ১৯৭৯ সালের পর থেকে সর্বোচ্চ। বাজারের অনিশ্চয়তা এবং কম সুদের পরিবেশে সোনাকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে দেখা হয়।
রুপার ক্ষেত্রে মরগ্যান স্ট্যানলি বলেছে, ২০২৫ সালে চরম ঘাটতি দেখা গেছে। চীনের নতুন রপ্তানি নিয়মও রুপার দামের ওপরে চাপ বাড়িয়েছে। ফলস্বরূপ, রুপার দাম ২০২৫ সালে ১৪৭ শতাংশ বেড়েছে, যা শিল্প ও বিনিয়োগের চাহিদার কারণে এবং বাজারের ঘাটতির সঙ্গে যুক্ত।
সোনার দাম ২০২৬ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৮০০ ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মরগ্যান স্ট্যানলি। এর কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে, সুদের হার কমে যাওয়া, ফেডারেল রিজার্ভের নেতৃত্বে পরিবর্তন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিনিয়োগ তহবিলের ক্রয়।
খবর রয়টার্সের।
পূর্বাভাসে তারা আরও বলেছে, সপ্তাহান্তে ভেনেজুয়েলায় ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্ভবত সোনাকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে আকর্ষণ করবে, তবে তারা এটিকে আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৮০০ ডলার পূর্বাভাসের সরাসরি কারণ হিসেবে দেখায়নি।
সোনার দাম ২৬ ডিসেম্বর সর্বকালের রেকর্ড আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৫৪৯ দশমিক ৭১ ডলার স্পর্শ করেছিল এবং ২০২৫ সালে ৬৪ শতাংশ বেড়েছে, যা ১৯৭৯ সালের পর থেকে সর্বোচ্চ। বাজারের অনিশ্চয়তা এবং কম সুদের পরিবেশে সোনাকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে দেখা হয়।
রুপার ক্ষেত্রে মরগ্যান স্ট্যানলি বলেছে, ২০২৫ সালে চরম ঘাটতি দেখা গেছে। চীনের নতুন রপ্তানি নিয়মও রুপার দামের ওপরে চাপ বাড়িয়েছে। ফলস্বরূপ, রুপার দাম ২০২৫ সালে ১৪৭ শতাংশ বেড়েছে, যা শিল্প ও বিনিয়োগের চাহিদার কারণে এবং বাজারের ঘাটতির সঙ্গে যুক্ত।
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত গোল্ডেন হারভেস্ট অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের দুই পরিচালকের শেয়ার হস্তান্তরের অনুমোদন বাতিল করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। আজ মঙ্গলবার ডিএসইর ওয়েবসাইটে পৃথক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩৩ মিনিট আগে
‘কয়েক বছর আগেও আমাদের গ্রামে অপরাজিতা ফুলের গাছ লতানো ফুল গাছের লতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।’ গাছ থেকে নীল রঙের এই মনোমুগ্ধকর ফুলটি তুলতে তুলতে বলছিলেন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামের আনথাইগ্লাও গ্রামের বাসিন্দা নীলাম ব্রহ্মা।৫ ঘণ্টা আগে
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সূত্র জানিয়েছে, এর আগে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ওই রুটে নিয়মিত ফ্লাইট সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। তবে যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ১ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ১ মার্চ থেকে ফ্লাইট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত৫ ঘণ্টা আগে
দেশের বাজারে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির পেছনে খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের কারসাজিকে দায়ী করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।৭ ঘণ্টা আগে