ফেব্রুয়ারিতে কমেছে রপ্তানি, আয়ও কমেছে ১২ শতাংশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফেব্রুয়ারিতে কমেছে রপ্তানি, আয়ও কমেছে ১২ শতাংশ
সদ্য বিদায় নেওয়া ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি কমেছে। ফলে রপ্তানি আয় কমেছে ১২ শতাংশ। এর ফলে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের আট মাসে রপ্তানি আয় কমেছে ৩ দশমিক ১৫ শতাংশ।

আজ সোমবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

ইপিবি বলেছে, সামগ্রিক রপ্তানিতে পতনের পেছনে বন্দর কার্যক্রমে বিঘ্ন, জাতীয় নির্বাচন এবং বৈশ্বিক প্রধান বাজারগুলোয় চাহিদা কমাই দায়ী।

ইপিবির তথ্যমতে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি মোট আট মাসে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ৩১ দশমিক ৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩২ দশমিক ৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ সামগ্রিক রপ্তানি কমেছে ৩ দশমিক ১৫ শতাংশ।

এই সময়ে রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতে রপ্তানি হয়েছে ২৫ হাজার ৭৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ কম। এই খাতের মধ্যে নিটওয়্যার পণ্য শক্ত অবস্থান বজায় রেখে ওভেন পোশাকের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে।

এদিকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং হিমায়িত মাছসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বছরওয়ারি ভিত্তিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

রপ্তানি গন্তব্যের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র এখনো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাজার। এ সময়ে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ৫ হাজার ৮৭৪ দশমিক ১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বেড়েছে শূন্য দশমিক ৭৪ শতাংশ। চীনেও রপ্তানি বেড়েছে ১৯ দশমিক ১২ শতাংশ।

