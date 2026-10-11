ঠাকুরগাঁওয়ে অপহরণের ১৯ দিন পর ছাত্রী উদ্ধার, আসামি কারাগারে

ঠাকুরগাঁওয়ে অপহৃত এক মাদ্রাসাছাত্রীকে ১৯ দিন পর উদ্ধার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ রোববার ভোরে কুড়িগ্রামের উলিপুরে অভিযান চালিয়ে আসামিকে গ্রেপ্তার ও ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। ঠাকুরগাঁও সদর থানা পুলিশকে সহায়তা করে উলিপুর থানা পুলিশ।
গ্রেপ্তার আসামির নাম মো. শাহাজামাল (২৩)। তিনি কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার নামানির চর এলাকার বাসিন্দা। ভুক্তভোগী কিশোরী (১৭) স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।
মামলা সূত্রে জানা যায়, মাদ্রাসায় যাতায়াতের সময় ওই ছাত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দিতেন শাহাজামাল। গত ২২ সেপ্টেম্বর দুপুরে মাদ্রাসা থেকে ফেরার পথে শাহপাড়া জামে মসজিদের সামনে থেকে তাঁকে মাইক্রোবাসে তুলে নেওয়া হয়।
পরিবার তাঁকে না পেয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর থানায় জিডি করে। পরে ২৯ সেপ্টেম্বর সদর থানায় অপহরণ মামলা করা হয়।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও ঠাকুরগাঁও সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মাজহারুল আলম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উলিপুর থানা পুলিশের সহায়তায় আজ ভোরে আসামির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে আসামিকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। আজ রোববার আসামিকে আদালতের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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