ফুয়েল পাস তেল পেয়ে স্বস্তিতে রাণীশংকৈলের চালকেরা

ফুয়েল পাসের মাধ্যমে তেল পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলার গাড়িচালকেরা। বিশেষ করে মোটরসাইকেলচালকেরা এই ব্যবস্থায় বেশি সন্তুষ্টি জানিয়েছেন। সরকার ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী রোববার উপজেলার তিনটি পেট্রলপাম্পে পেট্রল ও ডিজেল বিতরণ করা হচ্ছে।
ট্যাগ অফিসারের তত্ত্বাবধানে উপজেলার আব্দুর রহিম ফিলিং স্টেশন, জুঁই ফিলিং স্টেশন ও স্বপন ফিলিং স্টেশনে ফুয়েল কার্ড যাচাই করে তেল দেওয়া হচ্ছে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, গত শনিবারের মতো আজও পেট্রলপাম্পগুলোতে কোনো হট্টগোল বা মানুষের জটলা নেই। মোটরসাইকেলচালকেরা সারবদ্ধভাবে পাস দেখিয়ে তেল সংগ্রহ করছেন।
জুঁই ফিলিং স্টেশনে কথা হয় বলঞ্চা হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক সাইফুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি বলেন, তেল বিতরণের এই নিয়মটি ভালো হয়েছে। ব্যস্ত মানুষেরা এখন সহজে তেল নিতে পারছেন।
উপজেলা পূজা উদ্যাপন পরিষদের সাবেক সম্পাদক সাধন বসাক বলেন, ‘এই ব্যবস্থায় অনেক স্বস্তি মিলেছে। চাকরিজীবীসহ ব্যস্ত মানুষের জন্য এটি বেশ উপকারী হয়েছে। তাঁর মতে, এই নিয়মটি আরও আগে চালু করা উচিত ছিল।’
জুঁই ফিলিং স্টেশনের ট্যাগ অফিসার ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাদেকুল ইসলাম বলেন, সকাল ৯টা থেকে তেল বিতরণ শুরু হয়েছে। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তেল দেওয়া হচ্ছে। কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা হয়রানি ছাড়াই মানুষ তেল পাচ্ছেন।
রাণীশংকৈল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ বারী বলেন, উপজেলার তিনটি পাম্পে তেল বিতরণ হচ্ছে। বিশৃঙ্খলা এড়াতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা পেট্রলপাম্পগুলোতে দায়িত্ব পালন করছেন। এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয়নি। সাধারণ মানুষ নিয়ম মেনে তেল পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন।
সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সার্ভার রুমে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল রোববার রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে আগুনের খবর পায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে...১৬ মিনিট আগে
নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় কৃষিজমিতে গড়ে তোলা হয়েছে ১১টি ইটভাটা। এতে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকও। কমে যাচ্ছে আবাদি জমির পরিমাণও। তা ছাড়া ঘনবসতি এলাকা ও কৃষিজমির মধ্যে এসব ইটভাটা স্থাপনের কারণে নির্গত কালো ধোঁয়ায় কৃষি আবাদসহ ফলদ উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।৫ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীতে কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে নদ-নদীর পানি ভয়াবহ দূষণের কবলে পড়েছে। একসময়ের জীবন্ত নদীগুলো হারাচ্ছে স্বাভাবিক প্রবাহ ও প্রাণ। এতে নদীতীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।৫ ঘণ্টা আগে
যশোরের গ্রামীণ কাঁচা সড়কের দুই পাশে একসময় সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বাবলা, আকাশমণি ও শিশুগাছ আজ কৌশলী নিধনের শিকার। গোড়া কেটে শুকিয়ে ফেলার পর গাছগুলো সরিয়ে নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা, অথচ দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদের নেই কোনো তদারকি। এক দশকে তিন হাজারের বেশি সরকারি গাছ হারিয়ে গেলেও উদাসীনতার কারণে থামছে৫ ঘণ্টা আগে