এআই দিয়ে বিকৃত ভিডিও বানিয়ে লাখ টাকা দাবি, ফেসবুক পেজ পরিচালকের বিরুদ্ধে মামলা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে এক তরুণীর ছবি ও ভিডিও বিকৃত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তা সরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে টাকা দাবির অভিযোগে মামলা হয়েছে। আজ রোববার বিষয়টি নিশ্চিত করে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাজান আলী জানান, অভিযোগটি সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।
মামলাটি গত শুক্রবার (২৪ জুলাই) রাতে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় করা হয়। মামলার আসামি কুঞ্জমোহন পাল। তিনি ‘ঠাকুরগাঁও আপডেট খবর’ নামে একটি ফেসবুক পেজ পরিচালনা করেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০ জুলাই রাত ১০টার দিকে ভুক্তভোগী তরুণীর খালাতো ভাই ফেসবুকে ‘ঠাকুরগাঁও আপডেট খবর’ পেজে তাঁর বোনের একটি বিকৃত অশ্লীল ভিডিও দেখতে পান। পরে বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবার অভিযুক্ত কুঞ্জমোহন পালের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভিডিওটি সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। অভিযোগ অনুযায়ী, ভিডিও অপসারণের বিনিময়ে তিনি এক লাখ টাকা দাবি করেন।
পরিবারের সম্মানের কথা বিবেচনা করে ২৩ জুলাই রাতে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ঢোলারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে কুঞ্জমোহন পালকে নগদ ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। তবে টাকা নেওয়ার পরও ভিডিওটি পেজ থেকে সরানো হয়নি। বরং আরো ৮৫ হাজার টাকা না দিলে বিকৃত ভিডিও তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।
এজাহারে আরও বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একইভাবে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তির ছবি ও ভিডিও সম্পাদনা করে ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করে আসছিলেন।
পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
‘বৃক্ষরোপণে সাজাই দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নড়াইলে শুরু হয়েছে ৭ দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০২৬। আজ রোববার (২৬ জুলাই) বেলা ১১টায় নড়াইল জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে এ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।১৯ মিনিট আগে
নেত্রকোনা সদর উপজেলায় নিজ বসতঘরে মাসুল ওরফে মাহফুল (৩৫) নামের এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার (২৬ জুলাই) সকালে সদর উপজেলার কালীয়ারা গাবরাগাতী ইউনিয়নের দুআনী দুধকুড়া (পশ্চিম পাড়া) গ্রাম থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে নাঈম নামের এক যুবককে তুলে নিয়ে নির্যাতনের পর হত্যার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন দুই হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আসামি ও চিহ্নিত মাদক কারবারি মো. নুরুল ইসলাম ওরফে ইরান (৪০)। এ ঘটনায় তাঁর এক সহযোগীও গুরুতর আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
বরিশালের মুলাদীতে আড়িয়াল খাঁ ও জয়ন্তী নদীর ভয়াবহ ভাঙনে দিশাহারা হয়ে পড়েছে উপজেলার সহস্রাধিক পরিবার। বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই নদীর পানি বৃদ্ধি ও প্রবল স্রোতের কারণে নদীতীরবর্তী এলাকায় শুরু হয়েছে তীব্র ভাঙন। ইতিমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে শত শত বিঘা ফসলি জমি, বসতঘর ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক।১ ঘণ্টা আগে