Ajker Patrika
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নড়াইল

গাছ লাগানোর আহ্বানে নড়াইলে শুরু সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা

নড়াইল প্রতিনিধি 
গাছ লাগানোর আহ্বানে নড়াইলে শুরু সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা
আজ বেলা ১১টায় নড়াইল জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘বৃক্ষরোপণে সাজাই দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নড়াইলে শুরু হয়েছে ৭ দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০২৬। আজ রোববার (২৬ জুলাই) বেলা ১১টায় নড়াইল জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে এ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহকারী বন সংরক্ষক কাজী ইশতিয়াক রহমান।

এর আগে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা এবং টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এ বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আয়োজক কর্তৃপক্ষ। জেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগ যৌথভাবে ২৬ জুলাই থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত এ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, ‘আগামী পাঁচ বছরে দেশে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের সরকারি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। বিশেষ করে শিশুদের অন্তত একটি করে গাছ লাগানো ও নিয়মিত পরিচর্যার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা কমাতে বেশি বেশি গাছ লাগানোর বিকল্প নেই। চলতি বর্ষা মৌসুমে সবাইকে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণে এগিয়ে আসতে হবে।’

পরে জেলা প্রশাসক শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আহসান মাহমুদ রাসেল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর-ই আলম সিদ্দিকী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নড়াইলের উপপরিচালক মো. আরিফুর রহমান, জেলা তথ্য কর্মকর্তা মো. রোস্তম আলী এবং পরিবেশ অধিদপ্তর নড়াইলের সহকারী পরিচালক আব্দুল মালেক মিয়া।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, এবারের বৃক্ষমেলায় স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন নার্সারির মালিকেরা অংশ নিয়েছেন। মেলায় ১৪টি স্টলে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা প্রদর্শন ও বিক্রি করা হচ্ছে।

পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানুষের মাঝে বৃক্ষরোপণের আগ্রহ তৈরি করাই এ মেলার মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।

বিষয়:

খুলনা বিভাগনড়াইল সদরনড়াইলবৃক্ষরোপণজেলার খবর
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