গৃহবধূকে শালবাগানে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক গ্রেপ্তার

ঠাকুরগাঁও শহরে এক গৃহবধূকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মো. সুজন (২২) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে ওই গৃহবধূর স্বামী বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেন। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে সুজনকে গ্রেপ্তার করে।
এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে শহরের হাজির মোড়সংলগ্ন বন বিভাগ অফিসের পেছনের শালবাগানে এ ঘটনা ঘটে।
এজাহারে জানা যায়, ভুক্তভোগী অটোচালক স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় বসবাস করেন। পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে তাঁর স্বামীর বাড়ি। গতকাল বিকেলে ওই নারী পঞ্চগড় থেকে নোয়াখালী যাওয়ার উদ্দেশে ঠাকুরগাঁও বাসস্ট্যান্ডে আসেন। কিন্তু সঙ্গে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় বাসে উঠতে না পেরে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অপেক্ষা করেন। রাত ৯টার দিকে সুজন তাঁকে গন্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন। টাকা না থাকার কথা জানালে সুজন ভুক্তভোগীকে বাসে তুলে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে নিজের অটোরিকশায় ওঠান। পরে হাজির মোড় এলাকার বন বিভাগ কার্যালয়ের পেছনের শালবাগানে নিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন। একপর্যায়ে ওই নারী অসুস্থ হয়ে পড়লে সুজন তাঁকে ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালের ফটকের সামনে রেখে পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহজাহান আলী বলেন, ঘটনাটি জানার পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত সুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ভুক্তভোগীর স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করা হয়েছে। আসামিকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে এবং ভুক্তভোগীর শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
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