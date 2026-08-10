Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁওয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ের রুহিয়া থানাধীন ধর্মপুর গ্রাম থেকে আশিক ইসলাম (২৪) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে নিজ বসতঘরের বারান্দা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা।

নিহত আশিক ইসলাম ওই গ্রামের মো. রাজু মিয়ার ছেলে। তিনি গত পাঁচ বছর মানসিক রোগে ভুগছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

স্বজন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আশিক দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন। তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরবর্তীকালে পাবনা মানসিক হাসপাতালেও চিকিৎসা করানো হয়। আজ দুপুরে তাঁর ছোট বোন আর্জিনা আক্তার ঘরে ঢুকে আশিককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চিৎকার দেন। পরে স্বজনেরা মরদেহ নিচে নামান।

এ ঘটনায় আশিকের চাচা মো. আবু বক্কর বাদী হয়ে রুহিয়া থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করেছেন।

রুহিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বদিউজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রাথমিক তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিষয়:

উদ্ধারঠাকুরগাঁওপুলিশমরদেহজেলার খবররংপুর বিভাগ
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