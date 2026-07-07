ঠাকুরগাঁওয়ে ১ হাজার ‘ট্যাপেন্টাডল’ ট্যাবলেটসহ আটক ১

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে ‘ট্যাপেন্টাডল’ ট্যাবলেটসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার গড়েয়া ইউনিয়নের ঢাঙ্গি পুকুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক ওই ব্যক্তির নাম মো. সুমন ওরফে ঝালাই সুমন (৪০)। তিনি দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার শাপলাবাড়ী এলাকার মৃত তৈয়বুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে তিনি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার চোঙ্গাখাতা এলাকায় বসবাস করেন।
থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাঙ্গি পুকুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে কমলা রঙের এক হাজার ‘ট্যাপেন্টাডল’ ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। প্রতিটি ট্যাবলেটের ওজন ১০০ মিলিগ্রাম এবং এটির গায়ে লেখা ছিল ‘সান ফার্মা ল্যাবরেটরিজ, ভারত’।
ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান আলী বলেন, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ট্যাবলেটগুলো আলামত হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
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