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ঠাকুরগাঁও

পীরগঞ্জে টাঙ্গন নদীতে ডুবে যুবকের মৃত্যু

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 
পীরগঞ্জে টাঙ্গন নদীতে ডুবে যুবকের মৃত্যু
রংপুর থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল কয়েক ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে সন্ধ্যার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার টাঙ্গন নদীতে গোসল করতে নেমে রিপন (২১) নামে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার (৩১ জুলাই) দুপুরে উপজেলার নাকাটি ব্রিজ সংলগ্ন টাঙ্গন নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিপন উপজেলার আকাশীল গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে গোসল করতে নেমে একপর্যায়ে রিপন পানিতে তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে রংপুর থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল অভিযান চালিয়ে সন্ধ্যা ৬টার সময় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উপজেলার কোষারাণীগঞ্জ ইউপি পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওপানিতে ডুবে মৃত্যুজেলার খবররংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও)
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