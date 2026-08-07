Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

জুয়া অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণার অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৬, ১২: ৫৭
জুয়া অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণার অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার মোহাম্মদ খোরশেদ আলী। ছবি: সংগৃহীত

অনলাইন ক্যাসিনো ও জুয়ার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে মোহাম্মদ খোরশেদ আলী (৩০) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। পরে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

শুক্রবার (৭ আগস্ট) দুপুরে ঠাকুরগাঁও বিচারিক আদালতের মাধ্যমে খোরশেদ আলীকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের মালিগাঁও কাশিডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ।

গ্রেপ্তার খোরশেদ আলী ওই এলাকার তোফাজ্জল হোসেন ও মাজেদা বেগম দম্পতির ছেলে।

পুলিশ জানায়, খোরশেদ ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে নিজের নামে বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ক্যাসিনো আইডি খুলে জুয়া পরিচালনা করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইন ক্যাসিনো ও জুয়ার কার্যক্রম চালিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিলেন তিনি।

এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় সাইবার সুরক্ষা আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম গোলাম রসূল বলেন, ‘অ্যাপের মাধ্যমে তরুণদের প্রলোভন দেখিয়ে সর্বস্বান্ত করার অভিযোগে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় খোরশেদ আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

বিষয়:

অনলাইনঠাকুরগাঁওগ্রেপ্তারঅভিযোগরংপুর বিভাগক্যাসিনো
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