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নারায়ণগঞ্জে ঘরে জমা গ্যাস বিস্ফোরণে শিশুসহ একই পরিবারের দগ্ধ ৩

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৬, ১৩: ৩১
নারায়ণগঞ্জে ঘরে জমা গ্যাস বিস্ফোরণে শিশুসহ একই পরিবারের দগ্ধ ৩
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জ সদরের একটি বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান দগ্ধ হয়েছেন। দগ্ধরা হলেন—মাইদুল ইসলাম (২৪), তার স্ত্রী বিউটি আক্তার (২২) ও তাদের ছেলে সন্তান মারুফ (৮)। তাদের তিনজনের অবস্থায়ই আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

আজ শুক্রবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন সহকারী অধ্যাপক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, নারায়ণগঞ্জ সদরের একটি বাসায় সকালে সিগারেট ধরাতে দেশলাই জ্বালাতেই বিস্ফোরণ হয়। এতে পরিবারটির তিনজনই পুড়ে যান। ওই বাসার ঘরে আগে থেকেই লিকেজের কারণে রুমের ভেতর গ্যাস জমে ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তিনি জানান, মাইদুলের শরীরের ৮৫ শতাংশ, বিউটির ৯০ শতাংশ ও মারুফের ৮০ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাদের তিনজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগনিহতবার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারিগ্যাস
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