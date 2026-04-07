ঠাকুরগাঁও সীমান্তে বিএসএফের হাতে বাংলাদেশি যুবক আটক

ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলার সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) হাতে সোহাগ আলী (২৫) নামে এক বাংলাদেশি যুবক আটক হয়েছেন। মঙ্গলবার ভোররাত সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার বুজরুক সীমান্তের বিপরীতে ভারতের খোচাবাড়ী সীমান্তের ১৬১/১ নম্বর মেইন পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে।
টক সোহাগ আলী ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার বড় পলাশবাড়ী ইউনিয়নের কড়ুয়া ফতেহপুর গ্রামের মো. জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সোহাগ আলী পেশায় কোনো চোরাকারবারি নন। কাজের সন্ধানে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। এ সময় ভারতের খোচাবাড়ী ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও ৫০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল তানজীর আহম্মদ জানান, সীমান্তে একজন বাংলাদেশি আটকের খবর তাঁরা পেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাঁকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।
এদিকে সোহাগ আলীর আটকের খবরে তাঁর পরিবারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। দ্রুত তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন স্বজনেরা।
