Ajker Patrika
নওগাঁ

আম পাড়া নিয়ে বিরোধে বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা, আটক ২

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৮ জুন ২০২৬, ১৫: ০৬
আম পাড়া নিয়ে বিরোধে বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা, আটক ২

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় গাছ থেকে বাচ্চাদের আম পাড়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধের জেরে এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। নিহত ব্যক্তির নাম তৈয়বুর রহমান মোল্লা (৬৫)। তিনি ওই গ্রামের মৃত দিনা মোল্লার ছেলে।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার পরানপুর ইউনিয়নের হাটোইর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দু’জনকে আটক করেছে পুলিশ। এরা হলেন— হাটোইর মধ্যপাড়া গ্রামের সৈয়ব আলী (৬২) ও তার ছেলে স্বাধীন (২২)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার (৪ জুন) দুপুরে প্রতিপক্ষ ইমরান হোসেনের শিশু সন্তান শাকিল (৮) প্রতিবেশী জালাল হোসেনের গাছ থেকে কিছু আম নামায়। এ নিয়ে আব্দুল মোমিন ওই বাচ্চাকে চড়-থাপ্পড় দিলে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

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এর জের ধরে আজ সকালে ইমরান হোসেন ও তার লোকজন মোমিনের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করে। এ সময় বাধা দিলে ওই বাড়িতে থাকা মেহেরুন্নেছা (৫০), মেহেদী হাসান (২৮), আব্দুল মোমিন (২৬) ও শিশু রিয়ানকে (৮) পিটিয়ে জখম করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সোহেল জানান, আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার সময় বাড়ি সংলগ্ন পাকা রাস্তায় তাদের ওপর আবারও হামলা করে প্রতিপক্ষ। এ সময় বাধা দেওয়ায় তৈয়বুর মোল্লাকে পিটিয়ে আহত করা হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

মান্দা থানার ওসি খোরশেদ আলম বলেন, তৈয়বুর মোল্লার মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্ত করা হবে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সৈয়ব আলী ও তার ছেলে স্বাধীনকে আটক করা হয়েছে। থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

নওগাঁমান্দারাজশাহী বিভাগপিটিয়ে হত্যাজেলার খবর
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