টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল-৫ আসনে সালাউদ্দিন টুকুর ভূমিধস বিজয়

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০০: ২৭
সালাউদ্দিন টুকু। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ২৯ হাজার ৯৪৩ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের আহসান হাবিব মাসুদ দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৭৮ হাজার ৫১৫ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

বিষয়:

টাঙ্গাইলবিএনপিঢাকা বিভাগটাঙ্গাইল সদরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
