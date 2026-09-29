সখীপুরে ট্রাকচাপায় অটোভ্যান চালক নিহত

টাঙ্গাইলের সখীপুরে স’ মিলের লাকড়ি ভর্তি ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে সিরাজুল ইসলাম ওরফে হিরামতি (৫২) নামে এক অটোভ্যানগাড়ি চালক নিহত হয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে সখীপুর পিএম পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হিরামতি পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের জায়দা মার্কেট এলাকার এসহাক আলীর ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে হিরামতি তাঁর অটোভ্যানগাড়ি চালিয়ে পৌরশহরের উত্তরা মোড় থেকে সখীপুর তালতলা চত্বরের দিকে আসছিলেন। এ সময় কাঠের লাকড়ি বোঝাই একটি ট্রাক তাঁর অটোভ্যানটিকে পেছন দিক থেকে চাপা দেয়। এতে পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই হিরামতি মারা যান। বিকেলে দুর্ঘটনার সংবাদটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে নিহত হিরামতির বড় ছেলে মিজানুর রহমান গিয়ে তাঁর বাবার মরদেহ শনাক্ত করেন।
সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুরাদ হোসেন বলেন, লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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