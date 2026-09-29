অধ্যাপক সায়েমকে উপাচার্য পদে পুনর্বহালের দাবিতে চুয়েটে মুখোশমিছিল

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) অধ্যাপক ড. আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েমের ৫৬ দিন স্মরণে মুখোশমিছিল করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তাঁকে উপাচার্য হিসেবে পুনর্বহালের দাবিতে চলমান আন্দোলনের অষ্টম দিনের কর্মসূচি হিসেবে আজ মঙ্গলবার বেলা আড়াইটায় এ মিছিল হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়। চিকিৎসাকেন্দ্র-সংলগ্ন সড়ক দিয়ে স্বাধীনতা চত্বর ঘুরে মিছিলটি আবার শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা মুখোশ পরে মিছিলে অংশ নেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা পরিচয়পত্র উঁচিয়ে ধরে উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।
পুরকৌশল বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মারজুকা চৌধুরী মাহিরা বলেন, ‘আমরা চুয়েট শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারে সমবেত হয়েছি আজ অষ্টম দিনের মতো। সায়েম স্যারকে ভিসি হিসেবে পুনর্বহালের জন্য আজকে আমরা মুখোশমিছিলের আয়োজন করেছি। সরকারের কাছে আমাদের একটা বার্তা—আমরা ভিসি হিসেবে সায়েম স্যারকে চাই। যত দিন পর্যন্ত আমাদের এই দাবি মানা না হচ্ছে, আমরা আমাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাব।’
এর আগে গতকাল সোমবার রাতে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং হুমকির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা।
পেট্রোলিয়াম ও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আসাদুল্লাহ হিল গালিব বলেন, ‘আমাদের এই চলমান আন্দোলনে কিছু মহল হুমকি, ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। পরিবারের সদস্যদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। আমরা তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই, হুমকি দিয়ে আমাদের এই আন্দোলন দমানো যাবে না।’
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