শিয়াল মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে প্রাণ গেল বৃদ্ধের

যশোরের মনিরামপুরে শিয়াল মারার জন্য পাতা বৈদ্যুতিক ফাঁদে বিদ্যুতায়িত হয়ে মশিয়ার মোড়ল (৬৭) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার আম্রুঝুটা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। মশিয়ার মোড়ল ওই গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য দিলীপ সিংহ জানান, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে দোকান থেকে চা-নাস্তা শেষ করে নিজের বাঁশঝাড়ে বাঁশ কাটতে যান মশিয়ার রহমান। কিন্তু ওই বাঁশঝাড়ে শিয়াল মারার জন্য আগেই বিদ্যুতের ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন এক প্রতিবেশী, যা মশিয়ারের নজরে পড়েনি। অসাবধানতাবশত সেই ফাঁদে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মনিরামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিলন মোল্যা জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
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