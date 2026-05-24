Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ২ স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারালে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের বাসাইলে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছে। নিহত শিক্ষার্থীরা হলো উপজেলার বাংড়া গ্রামের প্রবাসী রফিক মিয়ার ছেলে তাকবির মিয়া (১৫) ও একই গ্রামের শওকত আলীর ছেলে লিমন (১৪)। আজ রোববার (২৪ মে) বেলা ১১টার দিকে বাসাইল উপজেলার কাশিল ইউনিয়নের বাংড়া কালীবাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তিন বন্ধু মিলে মোটরসাইকেলযোগে ঘুরতে বেরিয়েছিল। পথে বাসাইল-ভাতকুড়া সড়কের বাংড়া কালীবাড়ির সামনে পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। আহত অপর দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজন মারা যায়।

বাসাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির জানান, আহত ব্যক্তিদের টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

টাঙ্গাইলদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসংঘর্ষসড়ক দুর্ঘটনাবাসাইলজেলার খবর
