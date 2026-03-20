Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

সৌদিতে মিসাইল হামলা: কাজের আশায় গিয়ে কফিনবন্দী হয়ে বাড়িতে এলেন মোশাররফ

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ১৮: ০৮
সৌদি আরবে মিসাইল হামলায় নিহত প্রবাসী মোশাররফ হোসেনের মরদেহ আজ শক্রবার দুপুরে টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার নিজ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সৌদি আরবে ইরানের মিসাইল হামলায় নিহত প্রবাসী শ্রমিক মোশাররফ হোসেনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) আসরের নামাজের পর জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার কীর্ত্তনখোলা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। এ সময় স্বজনদের আহাজারি, শোকে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।

মোশারফ হোসেন ওই গ্রামের মো. সুরজত আলীর ছেলে। তিনি ৮ মার্চ ইফতারের আগমুহূর্তে সৌদি আরবের আল-খারিজ শহরের আল-তোয়াইক বলদিয়া কোম্পানির একটি শ্রমিক ক্যাম্পে মিসাইল বিস্ফোরণে প্রাণ হারান। একটু ভালো আয়ের আশায় মোশাররফ প্রায় আট বছর আগে চাকরি করতে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। তাঁর দুটি পুত্রসন্তান রয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে মোশাররফের মরদেহ বহনকারী সৌদি এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট (এসভি ৮০৬) ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। পরে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর উপস্থিতিতে তাঁর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম, টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনের সংসদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খানও উপস্থিত ছিলেন বলে মোশাররফের স্বজনেরা জানিয়েছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের পাশে থাকবে সরকার: প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীমধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের পাশে থাকবে সরকার: প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী

সখীপুরের গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, বেলা দেড়টার দিকে মোশাররফের মরদেহ বহনকারী ফ্রিজিং গাড়ি গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছায়। এ সময় তাঁর স্বজন ও প্রতিবেশীদের শেষবারের মতো একনজর দেখতে বাড়িতে জড়ো হন। স্বজনদের কান্নায় পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। আসরের পর জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ঢাকা থেকে ঈদে গ্রামের বাড়ি এসে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঈদের পর বিদেশ যাওয়া হলো না মিলনের, পেট্রল কিনতে বেরিয়ে প্রাণ গেল সড়কে

সিলেটে ৩৯ ট্রাক্টর অবৈধ পাথরসহ আটক ৫

ভূঞাপুরে রাবি, রুয়েট ও রামেক শিক্ষার্থীদের ইফতার

