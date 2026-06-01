কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে নিখোঁজ পর্যটকের ১৭ ঘণ্টা পর মরদেহ উদ্ধার

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে গোসলে নেমে নিখোঁজ হওয়া এক পর্যটকের মরদেহ ১৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছে লাইফগার্ড ও বিচকর্মীরা। সোমবার (১ জুন) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের নাজিরারটেক এলাকার সৈকত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত পর্যটক মো. আবির (১৮) পুরান ঢাকার লালবাগ এলাকার শহীদ নগরের বাসিন্দা ইলিয়াস মুন্সীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে সি-গাল পয়েন্ট এলাকায় গোসলে নামেন। এ সময় তিনি একটি টিউবে ওঠেন। একপর্যায়ে টিউব থেকে পড়ে সাগরের পানিতে তলিয়ে যান। নিখোঁজের পর থেকে স্থানীয় লাইফগার্ড ও বিচকর্মীরা উদ্ধার অভিযান চালিয়ে আসছিলেন।
সোমবার ভোরে স্থানীয়দের কাছ থেকে মরদেহ ভেসে ওঠার খবর পেয়ে লাইফগার্ড ও বিচকর্মীরা সেখানে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠান। সি সেফ লাইফগার্ডের সুপারভাইজার মো. ওসমান গনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বিচকর্মীদের সুপারভাইজার মাহবুবুর রহমান জানান, আবিরসহ নয় বন্ধু কক্সবাজারে বেড়াতে আসেন এবং কলাতলীর একটি গেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। পরে পাঁচজন গোসলে নামলে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. শাহিদুল আলম জানান, মৃত উদ্ধার পর্যটকের মরদেহ কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
