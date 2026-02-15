টাঙ্গাইলে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের চালকসহ নিহত ২

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার জোকারচর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা ব্যক্তিরা হলেন কালিহাতীর গোহালিয়া বাড়ি গ্রামের আমজাদ আলীর ছেলে ভ্যানচালক মোহাম্মদ আমির আলী ও একই এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে শরীফ উদ্দিন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী একটি প্রাইভেট কার জোকারচর এলাকায় পৌঁছালে রাস্তা পারাপারের সময় ব্যাটারিচালিত ভ্যানে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানচালক এবং এক যাত্রী সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, শরীফ উদ্দিন মারা গেছেন। আহত অপরজনকে ঢাকায় নেওয়ার পথে তিনিও মারা যান।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে যমুনা সেতু পূর্ব থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শরিফুল ইসলাম জানান, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মুন্সিগঞ্জে অতিরিক্ত দামে ফাস্ট ফুড বিক্রির দায়ে একটি বেকারিকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত সদর উপজেলার পুরাতন কাচারি এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে বিএনপি ও একটিতে জামায়াতে ইসলামী বিজয়ী হয়েছেন। নির্বাচিত এই ছয়জনই প্রথমবারের মতো সংসদে যাচ্ছেন।২৭ মিনিট আগে
দ্রুত স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি না থাকায় নগর উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এবং সেবা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।৩১ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করে থানায় ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এক পুলিশ সদস্য মারা গেছেন। আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় তিন পুলিশ সদস্য, আসামিসহ পাঁচজন আহত হন।৩৯ মিনিট আগে