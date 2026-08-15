সখীপুরে ছেলের অটোরিকশার চার্জার খুলতে গিয়ে বাবার মৃত্যু

টাঙ্গাইলের সখীপুরে ছেলের ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চার্জার খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে বাবা শাহ আলমের (৫৫) মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার কুতুবপুর উত্তর ইচামারী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহ আলম ওই গ্রামের বুজরত আলীর ছেলে। তিনি পেশায় কাঠমিস্ত্রি ছিলেন।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে নিজ বাড়িতে ছেলে সজীব আহমেদের অটোরিকশার বিদ্যুতের চার্জার খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হন শাহ আলম। পরে পরিবারের লোকজন তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের ছেলে সজীব আহমেদ বলেন, ‘আমার অটোরিকশার চার্জার খুলতে গিয়ে বাবা বিদ্যুতায়িত হয়েছিলেন। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই বাবার মৃত্যু হয়েছে।’
সখীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তাইজ উদ্দিন বলেন, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় স্বজনদের আবেদনের ভিত্তিতে মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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