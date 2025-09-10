Ajker Patrika
> সারা দেশ
> টাঙ্গাইল

ভূঞাপুরে অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে জরিমানা

ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে আব্দুল বারেক (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার যমুনা নদীর খানুরবাড়ী এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাজিব হোসেন। এ সময় ভূঞাপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত বারেক উপজেলার রুহুলী গ্রামের সিরাজ আকন্দের ছেলে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাজিব হোসেন জানান, সরকারি নিয়ম অমান্য করে যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে নৌকাযোগে নিয়ে যাওয়ার সময় আব্দুল বারেককে হাতেনাতে আটক করা হয়।

পরে তিনি দোষ স্বীকার করায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভবিষ্যতেও অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

ভূঞাপুরটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগজরিমানাজেলার খবর
