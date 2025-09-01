Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

নির্বাচনে সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীকে কাজে লাগানো হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি নৌ ও বিমানবাহিনীকে কাজে লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আজ সোমবার সিলেট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।

মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের যেসব পুলিশ কর্মকর্তা অনুপস্থিত আছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ যে ব্যবস্থা নেওয়ার, সেটা নেওয়া হচ্ছে। আমরা কিন্তু নতুন পুলিশ নিয়োগ দিচ্ছি। এর আগে ৪ হাজারের বেশি ট্রেনিং করে বের হয়ে গেছে। এখন একটা ব্যাচ এখনো ট্রেনিং করতেছে এবং আরেকটা ব্যাচ খুব তাড়াতাড়ি প্রশিক্ষণে যাবে। তা ছাড়া অন্যান্য বাহিনীতেও ইলেকশনের আগে আমরা প্রশিক্ষণ দেব। আগামী ৭ তারিখে রাজারবাগ পুলিশ কনভেনশন হলে আমরা এটার উদ্বোধন করব।’

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘সেনাবাহিনীকেও আমরা অনুরোধ করেছি। বিজিবি, আনসার, তাদেরও আমরা অনুরোধ করেছি। ইলেকশনে আনসারের ভূমিকা কিন্তু সবচেয়ে বেশি। আগে ১২ জন আনসার থাকতেন নির্বাচনের দায়িত্বে। এখন আরেকজন বাড়িয়ে দেব প্রিসাইডিং কর্মকর্তার নিরাপত্তার দায়িত্বে। পুলিশ সব জায়গায় ২ জন করে, আবার কোনো জায়গায় ৩ জন করে থাকবে। সেনাবাহিনী তো মোবাইলে থাকবে। বিজিবি, র‍্যাব, এবিপিএন সবাই থাকবে। এবার শুধু আমরা সেনাবাহিনী নয়, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনীসহ সবাইকে কাজে লাগাব।’

পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘অস্ত্র উদ্ধারে আপনারা তথ্য দিয়ে ভূমিকা পালন করছেন, আমরা আশা করি, আপনারা এটা আবারও করবেন। আমরা আপনাদের তথ্য গোপন রাখব। তথ্যের (ইনফরমেশন) ভিত্তিতে অস্ত্র উদ্ধার হলে আপনাদের পুরস্কৃত করা হবে। একেকজনের একেক মত থাকবে। একেকজন তাঁর মতপ্রকাশ করবে। এটাই তো গণতন্ত্রের একটা ভিউ। এটাই তো সৌন্দর্য। আমাদের সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে। আমাদের সবার ধৈর্যশক্তি একটু কমে গেছে। এটাই তো আমাদের সবার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের একটু ধৈর্যশীল হতে হবে। এতে আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করব।’

নুরের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘নুরুল হক নুরের ওপর আক্রমণটা দুর্ভাগ্যজনক। তিনি একটা জাতীয় পর্যায়ের নেতা। তাঁর ওপর আক্রমণটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তিনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান, এ দোয়া আমরা করি।’

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতা প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় বা সব জায়গায় তো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দরকার পড়ে না। আমি আশা করি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করবে।’

সাদাপাথর লুট প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘সাদাপাথর হলো খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের। প্রতিবেদনটা যাবে তাদের কাছে। তাদের কাছ থেকে হয়তো আমরা জানতে পারব। বাট আমি এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত জানি না। এ জন্য কিছু বলতে পারব না। আপনারা সাদাপাথরের এই যে ইনফরমেশন দিয়ে যাচ্ছেন, এ জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।’

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সিলেট জেলাসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবরউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

সম্পর্কিত

রাকসু নির্বাচন: আবারও মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা বৃদ্ধি

রাকসু নির্বাচন: আবারও মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা বৃদ্ধি

নাটোরে নিজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নাটোরে নিজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

বাজারের ব্যাগে মিলল বিদেশি পিস্তল-গুলি, যুবক গ্রেপ্তার

বাজারের ব্যাগে মিলল বিদেশি পিস্তল-গুলি, যুবক গ্রেপ্তার

হাসপাতাল পরিচালকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা, অপসারণ ও গ্রেপ্তার দাবি

হাসপাতাল পরিচালকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা, অপসারণ ও গ্রেপ্তার দাবি