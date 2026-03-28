Ajker Patrika
সিলেট

জৈন্তাপুরে মোবাইল কোর্টে ২টি নৌকা ধ্বংস, দুজনের কারাদণ্ড

জৈন্তাপুর (সিলেট) প্রতিনিধি 
জৈন্তাপুর উপজেলার রাংপানি এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দুজনকে আটক করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে পৃথক অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত দুটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা ধ্বংস ও দুজনকে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে।

আজ শনিবার (২৮ মার্চ) জৈন্তাপুর উপজেলার সারী-৩-এর লালাখাল এলাকায় জৈন্তাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত দুটি নৌকা ধ্বংস করা হয়। প্রশাসনের উপস্থিতি টের পেয়ে বেশ কয়েকটি নৌকা ও সংশ্লিষ্ট লোকজন পালিয়ে যায়।

অপরদিকে জৈন্তাপুর উপজেলার রাংপানি এলাকায় বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সহকারী কমিশনার (এসি ল্যান্ড) পলি রানী দেবের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ সময় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়। তাঁরা হলেন জৈন্তাপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর লক্ষ্মীপুর গ্রামের মসকত আলীর ছেলে নবী ইসলাম আমিন (১৯) ও চারিকাটা ইউনিয়নের ভিত্রিখেল গ্রামের মৃত কাশেম আলীর ছেলে নূরউদ্দিন ইসলাম (৪৫)। পরে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৬/১৫ ধারায় দুটি মামলায় দুজনকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে একজনকে ১৫ দিন এবং অপরজনকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এদিকে উপজেলা প্রশাসনের অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন, জৈন্তাপুরের ইজারাভুক্ত বড়গং নদের ইজারাদার মেসার্স সানি-সোহা এন্টারপ্রাইজের পরিচালক চন্দন তালুকদার ও তাঁর সহযোগী এবং স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি ইজারা আইন লঙ্ঘন করে নদের পাড়, পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়িবাঁধ, কবরস্থান, শ্মশান, বসতভিটা, ফসলি জমি থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে আসছেন। বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তাঁরা।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘পরিবেশ ধ্বংস করে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি, যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ বন্ধ হয়।’

বিষয়:

অভিযাননৌকাজৈন্তাপুরসিলেট বিভাগজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

আমির হামজার বিস্ফোরক মন্তব্য: ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী টুকু নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী’

টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত পাঁচজনই পোশাকশ্রমিক, বাড়ি গাইবান্ধা

যুক্তরাজ্যের একটি বন্য প্রাণী পার্কে পুরো নেকড়ে দলকে হত্যা

দেশের সব পেট্রলপাম্পে নিয়োগ হবে ট্যাগ অফিসার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

স্পিকার হাফিজ উদ্দিনের সহধর্মিণী আর নেই

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

সম্পর্কিত

ওজোপাডিকোর অফিসে চোর, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ১ ঘণ্টা

চুয়াডাঙ্গায় অর্ধশতাব্দী আগের ৭টি শক্তিশালী স্থলমাইন ধ্বংস

আগৈলঝাড়ায় গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ১১ জন আহত

