Ajker Patrika
সিলেট

গোয়াইনঘাটে উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তাকে অপসারণের দাবি

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি
উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তার অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার তোয়াকুল ইউনিয়ন উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার (২৯ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে রুস্তমপুর ইউনিয়নের লামারবাজার তোয়াকুল ইউনিয়ন ভূমি অফিস-সংলগ্ন মাঠে সচেতন গোয়াইনঘাটবাসীর ব্যানারে এ মানববন্ধন হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ১ নম্বর রুস্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য মখলিছুর রহমান; গোয়াইনঘাট উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এম এ মান্নান; স্থানীয় মুরব্বি মুহিবুর রহমান মহিব, জহির উদ্দিন, ময়না মিয়া, ফয়জুর রহমান, নূর উদ্দিন; স্থানীয় বাসিন্দা আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, তোয়াকুল ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভূমি কর্মকর্তার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করেছেন। লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে রসিদ দেওয়া হয় ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকার। ইতিপূর্বে অনেক আবেদন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে করা হলেও কোনো প্রতিকার হয়নি। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুর্নীতিবাজ ভূমি কর্মকর্তার অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না হলে ইউনিয়নবাসীকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা করা হবে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, ‘ভূমি কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন সময়মতো অফিস করেন না। জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজপত্র না পেয়ে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। তা ছাড়া গত বুধবার (২৫ মার্চ) নিজ রুমে অফিস সহায়ককে দরজা বন্ধ করে মারধরের চিত্র সারা দেশের মানুষের নিকট ইউনিয়নের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করেছে। একজন ভূমি কর্মকর্তা ও অফিস সহায়কের অফিসে এমন আচরণ আমাদের জন্য উদ্বেগের। তাই অবিলম্বে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।’

বিষয়:

গোয়াইনঘাটসিলেট বিভাগজেলার খবরমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

