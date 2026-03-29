গোয়াইনঘাটে উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তাকে অপসারণের দাবি

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার তোয়াকুল ইউনিয়ন উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার (২৯ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে রুস্তমপুর ইউনিয়নের লামারবাজার তোয়াকুল ইউনিয়ন ভূমি অফিস-সংলগ্ন মাঠে সচেতন গোয়াইনঘাটবাসীর ব্যানারে এ মানববন্ধন হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ১ নম্বর রুস্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য মখলিছুর রহমান; গোয়াইনঘাট উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এম এ মান্নান; স্থানীয় মুরব্বি মুহিবুর রহমান মহিব, জহির উদ্দিন, ময়না মিয়া, ফয়জুর রহমান, নূর উদ্দিন; স্থানীয় বাসিন্দা আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।
এ সময় বক্তারা বলেন, তোয়াকুল ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভূমি কর্মকর্তার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করেছেন। লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে রসিদ দেওয়া হয় ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকার। ইতিপূর্বে অনেক আবেদন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে করা হলেও কোনো প্রতিকার হয়নি। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুর্নীতিবাজ ভূমি কর্মকর্তার অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না হলে ইউনিয়নবাসীকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা করা হবে।
ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, ‘ভূমি কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন সময়মতো অফিস করেন না। জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজপত্র না পেয়ে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। তা ছাড়া গত বুধবার (২৫ মার্চ) নিজ রুমে অফিস সহায়ককে দরজা বন্ধ করে মারধরের চিত্র সারা দেশের মানুষের নিকট ইউনিয়নের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করেছে। একজন ভূমি কর্মকর্তা ও অফিস সহায়কের অফিসে এমন আচরণ আমাদের জন্য উদ্বেগের। তাই অবিলম্বে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।’
সহকারী প্রক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) প্রক্টরিয়াল বডির দুই সদস্য। তাঁরা হলেন মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. পারভীন আক্তার।৬ মিনিট আগে
সমুদ্রপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টাকালে ছয় দিন ভেসে থাকা রাবার বোট থেকে প্রাণে বেঁচে গ্রিস উপকূলে পৌঁছেছেন কিশোরগঞ্জের আবদুল কাদির। সাগর উপকূলের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে ওঠেন কাদির। তিনি জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার দেওঘর ইউনিয়নের পশ্চিম সাভিয়ানগর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।১০ মিনিট আগে
বরগুনার তালতলী উপজেলার ছোটবগী ও কড়ইবাড়িয়া ইউনিয়নের সংযোগস্থল গেন্ডামারা খালের ওপর নির্মিত লোহার ব্রিজ ভেঙে আহত হয়েছেন দুই মোটরসাইকেল আরোহী। এতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন পাঁচ গ্রামের প্রায় ১৫ হাজার বাসিন্দা। গতকাল শনিবার এ ঘটনা ঘটার পর আজ রোববার (২৯ মার্চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন....২০ মিনিট আগে
আকর্ষণীয় অফারকে কেন্দ্র হঠাৎ অতিরিক্ত ভিড় ও বাইকারদের চাপের কারণেই ওই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আদালত যদি মনে করেন পুলিশের কোনো ভুল ছিল, তাহলে তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছেন এবং ভবিষ্যতে আরও সতর্কভাবে দায়িত্ব পালন করবেন২২ মিনিট আগে