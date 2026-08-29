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সিলেট

বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা

সিলেট প্রতিনিধি
বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা
এম এ জি ওসমানীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল এম এ জি ওসমানীর ১০৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে নগরীর নাইওরপুলস্থ ওসমানী জাদুঘর প্রাঙ্গণে ‘ওসমানী জাদুঘর’-এর উদ্যোগে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

শিক্ষার্থীদের চার ভাগে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্দিষ্ট শব্দসীমার মধ্যে এই রচনা প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়। ক-বিভাগ (৩য়-৫ম শ্রেণি) বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানীর ছাত্রজীবন, খ-বিভাগ (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি) বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানীর সৈনিকজীবন, গ-বিভাগ (৯ম-১০ম শ্রেণি) স্বাধীনতাযুদ্ধে জেনারেল ওসমানীর অবদান, ঘ-বিভাগ (১১শ-১২শ শ্রেণি) জেনারেল এম এ জি ওসমানীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

প্রতিযোগিতায় সিলেটের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের অনেক শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিটি বিভাগ থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী বিজয়ীদের আগামী ১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টায় আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার প্রদান করা হবে। এ ছাড়া অংশগ্রহণকারী সব প্রতিযোগীকেই বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিষয়:

সিলেট বিভাগজেলার খবরমুক্তিযুদ্ধ
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