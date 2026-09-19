সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২ শিশুর মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ১৬১

সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে বিভাগে হাম ও এর উপসর্গ নিয়ে মোট ১৭০ জনের মৃত্যু হলো। একই সময়ে নতুন করে আরও ১৬১ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
আজ শনিবার সিলেটের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়।
মারা যাওয়া দুই শিশু হলো—হবিগঞ্জের নবীগঞ্জের জনাধন সরকারের ৫ মাস বয়সী ছেলে রূপায়ন সরকার এবং সুনামগঞ্জের শাল্লার নারায়ণের ৪ মাস বয়সী মেয়ে অর্পণা। তারা দুজনেই সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ভর্তি হওয়া ১৬১ জন রোগীর মধ্যে শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ৬৪ জন, ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৪৬ জন এবং সুনামগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে ৪০ জন ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে বিভাগের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে মোট ৫৬৯ জন হাম ও সন্দেহভাজন হাম রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ২১৫ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।
স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য মতে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সিলেট বিভাগে মোট ১ হাজার ৫৩ জন নিশ্চিত হাম রোগী শনাক্ত হয়েছেন।
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