Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

মধ্যনগরে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় ব্লেজারের কাপড় জব্দ

মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি
মধ্যনগরে ভারতীয় ব্লেজারের কাপড় জব্দ করে বিজিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা
মধ্যনগরে ভারতীয় ব্লেজারের কাপড় জব্দ করে বিজিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) বিপুল পরিমাণ ভারতীয় ব্লেজারের কাপড় জব্দ করেছে। এর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি এ কথা জানায়।

বিজিবি জানায়, গতকাল সোমবার মধ্যনগর উপজেলায় বংশীকুণ্ডা ইউনিয়নের কান্দাপাড়া এলাকায় ২ হাজার ১০০ মিটার ভারতীয় ব্লেজারের কাপড় জব্দ করে বাঙালভিটা বিওপি সদস্যরা। এসব কাপড় সীমান্ত পিলার ১১৯০/১৩-এস থেকে প্রায় ৩০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে পাওয়া যায়। এ সময় কাপড়ের কোনো মালিককে পাওয়া যায়নি

সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) অধিনায়ক এ কে এম জাকারিয়া কাদির বলেন, ঊর্ধ্বতন সদর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। জব্দকৃত কাপড় দ্রুত সুনামগঞ্জ শুল্ক কার্যালয়ে জমা দেওয়া হবে।

বিষয়:

সুনামগঞ্জভারতীয়জব্দসিলেট বিভাগমধ্যনগর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

গোপনে ১৯০ মিলিয়ন ডলারের নজরদারি সরঞ্জাম কিনেছিল আওয়ামী লীগ সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের অনলাইন বুলিং, ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলন

হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের অনলাইন বুলিং, ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলন

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার চেয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান, আটক ১

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার চেয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান, আটক ১

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

গাংনীতে ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দির রোগী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

গাংনীতে ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দির রোগী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স