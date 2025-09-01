শ্রীমঙ্গলে অস্থায়ী চা-শ্রমিকদের মজুরি কম দেওয়ার প্রতিবাদে সমাবেশ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে চা-বাগানে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি কম দেওয়ার প্রতিবাদে সমাবেশ করেছেন শ্রমিকেরা।
আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার খেজুরী ছড়া চা-বাগানের চা-কারখানার সামনে খেজুরী ছড়া ও ফুসকুড়ি চা-বাগানের অস্থায়ী শ্রমিকেরা একত্রিত হয়ে স্থায়ী শ্রমিকদের মতো তাঁদেরও মজুরি প্রদানের দাবি জানান। এ সময় দাবি আদায়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন তাঁরা।
অস্থায়ী চা-শ্রমিকেরা বলেন, ‘আমরা অস্থায়ী শ্রমিকেরা চা-বাগানের অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমরা স্থায়ী শ্রমিকদের মতো করেই কাজ করি। কিন্তু স্থায়ী শ্রমিকেরা দৈনিক ১৮৭ টাকা মজুরি পেলেও আমরা অস্থায়ী শ্রমিকেরা ১২০ টাকা মজুরি পাই। অনেক সময় প্রতিদিন আমাদের কাজেও নেওয়া হয় না। আমরা রেশন-সুবিধাও পাই না। ১২০ টাকা দিয়ে সংসার চালানো অনেক কঠিন। এ জন্য আমরা আজ আমাদের মজুরি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি।’
