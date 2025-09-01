Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

শ্রীমঙ্গলে অস্থায়ী চা-শ্রমিকদের মজুরি কম দেওয়ার প্রতিবাদে সমাবেশ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
অস্থায়ী চা-শ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
অস্থায়ী চা-শ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে চা-বাগানে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি কম দেওয়ার প্রতিবাদে সমাবেশ করেছেন শ্রমিকেরা।

আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার খেজুরী ছড়া চা-বাগানের চা-কারখানার সামনে খেজুরী ছড়া ও ফুসকুড়ি চা-বাগানের অস্থায়ী শ্রমিকেরা একত্রিত হয়ে স্থায়ী শ্রমিকদের মতো তাঁদেরও মজুরি প্রদানের দাবি জানান। এ সময় দাবি আদায়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন তাঁরা।

অস্থায়ী চা-শ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
অস্থায়ী চা-শ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

অস্থায়ী চা-শ্রমিকেরা বলেন, ‘আমরা অস্থায়ী শ্রমিকেরা চা-বাগানের অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমরা স্থায়ী শ্রমিকদের মতো করেই কাজ করি। কিন্তু স্থায়ী শ্রমিকেরা দৈনিক ১৮৭ টাকা মজুরি পেলেও আমরা অস্থায়ী শ্রমিকেরা ১২০ টাকা মজুরি পাই। অনেক সময় প্রতিদিন আমাদের কাজেও নেওয়া হয় না। আমরা রেশন-সুবিধাও পাই না। ১২০ টাকা দিয়ে সংসার চালানো অনেক কঠিন। এ জন্য আমরা আজ আমাদের মজুরি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি।’

বিষয়:

মৌলভীবাজারসিলেট বিভাগশ্রীমঙ্গলজেলার খবরশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

সম্পর্কিত

যদি নির্বাচন চাও, তবে বিশৃঙ্খলা করা যাবে না: টুকু

যদি নির্বাচন চাও, তবে বিশৃঙ্খলা করা যাবে না: টুকু

অবশেষে ভাসানী সেতুর অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু

অবশেষে ভাসানী সেতুর অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু

গোবিন্দগঞ্জে বাসের ধাক্কায় নারী নিহত, প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ

গোবিন্দগঞ্জে বাসের ধাক্কায় নারী নিহত, প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ

শ্রীপুরে ২০ একর জমি উদ্ধার বন বিভাগের, অর্ধেক জমিতে ১০ হাজার গাছের চারা রোপণ

শ্রীপুরে ২০ একর জমি উদ্ধার বন বিভাগের, অর্ধেক জমিতে ১০ হাজার গাছের চারা রোপণ