Ajker Patrika
বরিশাল

আগৈলঝাড়ায় কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় স্কুলছাত্র আহত

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি
আগৈলঝাড়ায় কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় স্কুলছাত্র আহত
কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় আহত স্কুলছাত্র হৃদয় সরকার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় সংঘবদ্ধ কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় এক স্কুলছাত্র গুরুতর আহত হয়েছে। ওই ছাত্রকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের রাংতা গ্রামের লিটন সরদারের ছেলে রাংতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র হৃদয় সরদারকে (১৬) সংঘবদ্ধ কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য এসএসসি পরীক্ষার্থী আলিম হাওলাদার (১৭) ও সাজিদ হাওলাদারসহ (১৬) ১০-১২ জনের একটি দল হামলা করে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে রাখে। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। 

আহত হৃদয় সরদার বলেন, ‘আলিম ও সাজিদ আমাদের এলাকার একটি মেয়েকে উত্ত্যক্ত করায় আমি এর প্রতিবাদ করি। এ কারণে তারা আমাকে কয়েক দফায় মারধর করে। পরে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসাও করা হয় কয়েকবার। এরই রেশ ধরে সোমবার মনসুর হাওলাদারের জমিতে কাজ করে ধান কেটে মাথায় করে নিয়ে আসার সময় আবারও তারা ১০-১২ জন আমার ওপর হামলা করে। এই কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা এলাকায় বিভিন্ন লোকজনকে মারধর ও মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে আসছিল।’ 

এ ব্যাপারে আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাসুদ খান বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাআগৈলঝাড়াবরিশাল বিভাগহামলাকিশোর গ্যাং
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কেইপিজেডে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, পুলিশ আহত ও গাড়ি ভাঙচুর

কেইপিজেডে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, পুলিশ আহত ও গাড়ি ভাঙচুর

বাউফলে টয়লেট নির্মাণে ‘দুই কোটি টাকা’ বিতর্ক: তদন্তে মিলল ভিন্ন চিত্র

বাউফলে টয়লেট নির্মাণে ‘দুই কোটি টাকা’ বিতর্ক: তদন্তে মিলল ভিন্ন চিত্র

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

সম্পর্কিত

পরিবেশ সুরক্ষায় পীরগঞ্জে প্রশাসনের দেড় হাজার বৃক্ষরোপণ

পরিবেশ সুরক্ষায় পীরগঞ্জে প্রশাসনের দেড় হাজার বৃক্ষরোপণ

বৃষ্টির পানিতেই বিদ্যালয়ের মাঠ জলাবদ্ধ, ভোগান্তি

বৃষ্টির পানিতেই বিদ্যালয়ের মাঠ জলাবদ্ধ, ভোগান্তি

অপহরণের পর ঢাকায় যুবককে হত্যা, মরদেহ উদ্ধার মাধবপুরে

অপহরণের পর ঢাকায় যুবককে হত্যা, মরদেহ উদ্ধার মাধবপুরে

আগৈলঝাড়ায় কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় স্কুলছাত্র আহত

আগৈলঝাড়ায় কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় স্কুলছাত্র আহত