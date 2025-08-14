সাদাপাথরসহ রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় জিরো টলারেন্স: সিলেট বিএনপি

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের ভোলাগঞ্জের সাদাপাথরসহ অবৈধভাবে পাথর ও বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রশাসন, পুলিশ, র্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সিলেট বিএনপি।
আজ বৃহস্পতিবার এক যৌথ বিবৃতিতে সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী, মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদি ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী এই আহ্বান জানান।
নেতৃবৃন্দ বলেন, বিএনপি মনে করে দলমত-নির্বিশেষে এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। বিএনপি অতীতে প্রমাণ করেছে যে দলের কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেই তাৎক্ষণিক সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
তাঁরা আরও বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ড, মানুষের জানমালের নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুরক্ষায় জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছেন এবং ভবিষ্যতেও এই নীতি অব্যাহত থাকবে।
উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর লুট ও চাঁদাবাজি, দখলবাজিসহ বিএনপির নীতি ও আদর্শ-পরিপন্থী অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাহাব উদ্দীনের দলীয় পদ স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার রাতে বিএনপির ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
