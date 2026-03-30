নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) নৌ-শাখার প্রধান কমোডর আলী রেজা তাংসিরি নিহত হয়েছেন। ইরান সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।
দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা আইআরজিসির এক বিবৃতির বরাত দিয়ে জানিয়েছে, গত সপ্তাহে এক হামলায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন তাংসিরি। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আজ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আঘাতের তীব্রতা বেশি হওয়ায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
গত সপ্তাহে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ দাবি করেছিলেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একটি ‘সুনির্দিষ্ট ও প্রাণঘাতী অভিযানে’ আলী রেজা তাংসিরি ও বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইরানি কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। ইরান তখন সরাসরি মৃত্যুর খবর স্বীকার না করলেও আজ তা নিশ্চিত করল।
আলী রেজা তাংসিরি দীর্ঘদিন ধরে ইরানের নৌবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন এবং বিশেষ করে পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালিতে পশ্চিমা নৌশক্তির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত ছিলেন। তাঁর এই মৃত্যু মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যকার সংঘাতকে আরও উসকে দিতে পারে বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকেরা।
আইআরজিসি জানিয়েছে, তাংসিরির মৃত্যুতে শোক পালনের পাশাপাশি তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন, তা শিগগিরই জানানো হবে।
