চবির পরীক্ষা সূচিতে ‘হাসিনার... দেশ’ স্লোগান, সমালোচনা

আপডেট : ৩০ মার্চ ২০২৬, ১৭: ৪১
চবির পরীক্ষা সূচিতে ‘হাসিনার... দেশ’ স্লোগান, সমালোচনা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা সূচিতে ‘শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ’ স্লোগানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল রোববার আইন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. রকীবা নবী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়। আইন বিভাগের সভাপতির নামসংবলিত প্যাডে রুটিনের ওপরের এতে তারিখ লেখা হয়েছে ২৯ মার্চ, ২০২৫; কিন্তু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬-এর এপ্রিলে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগোর নিচে স্লোগানটি সংযুক্ত রয়েছে।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে আইন বিভাগের এক শিক্ষার্থী বলেন, বিভাগীয় অফিশিয়াল নথিতে এ ধরনের রাজনৈতিক স্লোগান যুক্ত করা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং তা শিক্ষাঙ্গনের নিরপেক্ষ পরিবেশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) ইব্রাহিম হোসেন রনি বলেন, ‘বিষয়টি নজরে এসেছে। আমরা ঘটনাটি গুরুত্বসহকারে দেখছি। ইতিমধ্যে চাকসুর সাধারণ সম্পাদক উপাচার্যকে বিষয়টি অবহিত করেছেন। আমরা এ বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলব।’

জানতে চাইলে আইন অনুষদের ডিন ড. মু. জাফরউল্লাহ তালুকদার বলেন, এটি বিভাগীয় বিষয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিভাগের চেয়ারম্যানই ভালো বলতে পারবেন। অন্যদিকে আইন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. রকীবা নবীর সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

