সিলেটে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার মামলাসহ একাধিক মামলার আসামি তোয়াজিদুল হক তুহিন (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তুহিন দক্ষিণ সুরমার লালাবাজার ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক।
গতকাল বুধবার রাতে দক্ষিণ সুরমার নিজ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তিনি জানান, তাঁকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
পুলিশ জানায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় বিভিন্ন হামলা ও নাশকতার ঘটনায় হওয়া ছয়টি মামলায় তোয়াজিদুল হক তুহিন আসামি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পলাতক ছিলেন। পরে গতকাল রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
