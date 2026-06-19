শ্রীমঙ্গলে ২৬ আদিবাসী সম্প্রদায়কে নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে "হারমনি ফেস্টিভ্যাল"

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দ্বিতীয়বারের মতো তিন দিনব্যাপী ‘হারমনি ফেস্টিভ্যাল’-এর উদ্বোধন হয়েছে। বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ড ও শ্রীমঙ্গল উপজেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আজ শুক্রবার বিকেলে ফুলছড়া চা-বাগান মাঠে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। আগামী রোববার পর্যন্ত উৎসব চলবে।
উৎসবে দেশের ২৬টি আদিবাসী সম্প্রদায় একই মঞ্চে নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরছে। তাদের খাবার ও বিভিন্ন পণ্য নিয়ে স্টল বসানো হয়েছে। উৎসবমুখর পরিবেশে অংশগ্রহণকারীরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে নৃত্য পরিবেশন করেন।
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহমিদা আক্তারের সভাপতিত্বে উৎসবের উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মিজ আফরোজা খানম।
গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, মৌলভীবাজার-৩ আসনের সংসদ সদস্য এম নাসের রহমান এবং মৌলভীবাজার-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরী।
বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কানিজ মওলা, সিলেট বিভাগীয় কমিশনার মো. মশিউর রহমান, টুরিস্ট পুলিশ বাংলাদেশের অতিরিক্ত আইজিপি মো. মাইনুল হাসান, সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি ড. মো. জিল্লুর রহমান, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. আব্দুর রউফ, মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক তৌহিদুজ্জামান পাভেল এবং পুলিশ সুপার মো. মনিরুল ইসলাম।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মিজ আফরোজা খানম বলেন, “হারমনি ফেস্টিভ্যালে এসে নতুন অভিজ্ঞতা পেলাম। এই অঞ্চলে ২৯টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছেন। আপনারা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির প্রাণ। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে আপনাদের অবদান ছিল।”
মন্ত্রী আরও বলেন, “প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের জন্য কাজ করছেন সকল ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে। দেশের সব জনগোষ্ঠীকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই উৎসব শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়। এর ধারায় স্থানীয় অর্থনীতি এগিয়ে যাবে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হস্তশিল্পসহ স্থানীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছেন।”
আফরোজা খানম বলেন, “আমি আশাবাদী হারমনি ফেস্টিভ্যাল একদিন আন্তর্জাতিকভাবে জায়গা করে নেবে। বিদেশ থেকেও যেন পর্যটকর এসে দেখতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করব। আমরা টুরিজম বোর্ডের মাধ্যমে মাস্টার প্ল্যান করছি, এই প্ল্যানে সিলেটও আছে। সিলেটকে আন্তর্জাতিক মানের একটি টুরিজম স্পট করার জন্য কাজ করছে সরকার।”
আরও বলেন, “আপনাদের দাবি হলো একটি একাডেমিক ভবন। এই দাবি আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানাব।”
অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরা স্টলগুলো পরিদর্শন করেন।
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