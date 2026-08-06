Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় নিজ বাসা থেকে যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় নিজ বাসা থেকে যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার
লাশ দেখতে মানুষের ভিড়। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনা শহরে নিজ বাসার কক্ষ থেকে মো. আকাশ তালুকদার (৩০) নামে এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে শহরের কুরপাড়ের তিতাস নগর এলাকায় ভাড়া বাসা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আকাশ তিতাস নগরের মাহাবুল আলম মোহনের বাসায় ভাড়া থাকতেন।

নিহত আকাশ জেলা আটপাড়া উপজেলার স্বরমুশিয়া ইউনিয়নের দেশিউড়া গ্রামের মৃত সোরাব তালুকদারের ছেলে। তিনি শহরের সাতপাই এলাকায় ওয়ালটন শোরুমে কর্মরত ছিলেন।

নেত্রকোনা সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সজল কুমার সরকার জানান, ঘরের মেঝেতে আকাশের মরদেহ দেখতে পেয়ে বাসাটির অন্য লোকজন পুলিশে খবর দেন। পরে নেত্রকোনা মডেল থানার পুলিশ গিয়ে নিজ কক্ষের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে। আকাশের গলায় বিদ্যুতের তার জড়ানো ছিল। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্যে মরদেহ নেত্রকোনা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, আকাশকে হত্যা করা হয়েছে নাকি সে আত্মহত্যা করেছে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। সবদিক মাথায় রেখে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিষয়:

পুলিশময়মনসিংহ বিভাগমরদেহজেলার খবরযুবকনেত্রকোনা
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