Ajker Patrika
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সিলেট

সিলেটে হাম উপসর্গে আরও দুই শিশুর মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১১৯

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে হাম উপসর্গে আরও দুই শিশুর মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১১৯
ফাইল ছবি

সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে ১১৯ জন সন্দেহজনক হামের রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া ২৭ জনের শরীরে নিশ্চিতভাবে হাম শনাক্ত হয়েছে। আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয়ের প্রকাশিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

মারা যাওয়া দুই শিশু হলো সিলেট সদর উপজেলার মনিপুরিপাড়ার দিগলাল দাশের ১০ মাস ২৯ দিন বয়সী ছেলে অবিনন্দন দাশ এবং সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার রহমতপুর গ্রামের তালেবের এক বছর ছয় মাস বয়সী মেয়ে জান্নাত। তারা দুজনই সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সিলেট বিভাগে হাম ও সন্দেহজনক হামে মোট ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে হামে মারা গেছে ছয়জন এবং সন্দেহজনক হামে মারা গেছে ১১২ জন।

একই সময়ে নতুন করে ২৭ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে সিলেট বিভাগে মোট ৭৫৩ জনের শরীরে নিশ্চিতভাবে হাম শনাক্ত হলো।

গত ২৪ ঘণ্টায় বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে নতুন করে ১১৯ জন সন্দেহজনক হামের রোগী ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ৫৪ জন এবং সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫১ জন ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৩০৩ জন সন্দেহজনক হামের রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের সিলেটের সহকারী পরিচালক (রোগনিয়ন্ত্রণ) ডা. মোহাম্মদ নূরে আলম শামীম বলেন, ‘পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য বিভাগ সার্বক্ষণিক নজরদারি অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাসেবা জোরদার করা হয়েছে।’

বিষয়:

সিলেট জেলামৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরসিলেট বিভাগজেলার খবরশিশুহাম
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